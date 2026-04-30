RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, assinou o acordo da Libra com o Flamengo para uma redistribuição de parte dos direitos de TV dentro do bloco.

Leila era contra o acordo, mas topou assinar sob o argumento de que seria melhor para os demais clubes da Libra. Além do Palmeiras, os outros integrantes do bloco também assinaram ?inclusive o próprio Flamengo.

O documento define que o rubro-negro vai receber R$ 150 milhões nos próximos quatro anos, em quatro parcelas anuais de R$ 37,5 milhões, redistribuindo a parcela de audiência do contrato com a Globo. O vínculo vai até 2029.

A insatisfação de Leila com o acordo fez a presidente querer deixar a Libra, como o UOL publicou. Mas esse passo ainda não foi formalizado.

O clube paulista pretende analisar o contrato em vigor. Se entender que não há prejuízo, deseja sair do bloco ? até por entender que não haverá nele uma unificação para organização conjunta do Brasileirão. Mas o Palmeiras não vai ser juntar à Futebol Forte União.

A assinatura do acordo vai desbloquear a verba que estava travada por decisão judicial diante da briga entre Fla e Libra. A diretoria rubro-negra questionava o critério de divisão do dinheiro relativa à fatia de audiência. A grana da TV é repassada com base na regra 40/30/30 ? 40% divididos igualmente, 30% de acordo com a performance e 30% de audiência.