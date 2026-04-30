(UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo praticamente perfeito em São Januário, o Vasco venceu o Olimpia por 3 a 0 e conquistou seu primeiro triunfo na Copa Sul-Americana de 2026, na 3ª rodada da competição.

Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson foram os autores dos gols do Cruzmaltino. O camisa 28, inclusive, foi decisivo e deu as duas assistências para os outros gols. Pumita também segue se destacando e assumiu a artilharia do Vasco no ano, chegando ao quinto gol.

Com a primeira vitória, o Gigante da Colina assume a 2ª colocação do grupo G, com 4 pontos ? mesma pontuação do líder Audax Italiano, que se sobressai pela vitória no confronto direto. O Olimpia, também com 4 pontos, cai para o 3º lugar, enquanto o lanterna Barracas Central tem 3 pontos. Na Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança direto para as oitavas de final, com o 2º colocado disputando um playoff contra os times vindos da Libertadores.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Audax Italiano, no Chile, na quarta-feira da semana que vem (6). Antes, o Cruzmaltino terá clássico contra o Flamengo, no domingo (3), pelo Brasileirão.

RENATO SEGUIU DE FORA

Suspenso por três jogos na Sul-Americana, Renato Gaúcho não esteve à beira do campo do Vasco na partida desta quinta-feira (30). O técnico pegou o gancho devido à ausência no jogo da 1ª rodada, no qual o Cruzmaltino jogou com um time reserva e foi comandado pelo auxiliar Marcelo Salles. Além da suspensão, Renato Gaúcho também foi multado em US$ 5 mil (R$ 24,7 mil).

No duelo desta quinta-feira (30), o auxiliar Alexandre Mendes comandou a equipe. Renato foi punido por "insultar, de qualquer forma e por qualquer meio, a Conmebol" por "comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a Conmebol, em particular, possam ser desacreditado". O treinador poderá comandar o Vasco na Sula apenas a partir da última rodada da fase de grupos.

COMO FOI O JOGO

Jogando em seus domínios e precisando da vitória, o Vasco começou a partida com uma postura ofensiva. A primeira grande chance foi de Nuno Moreira que, dentro da área, mandou por cima. O Olimpia até tentou responder com cabeçada para fora, mas Rojas foi quem levou perigo ao receber ótimo passe de Adson e mandar um canuto de fora da área que passou muito perto do gol.

Os vascaínos seguiram com mais posse de bola, mas as boas oportunidades esfriaram. Rojas foi o primeiro a dar trabalho para o goleiro Olveira, que não quis se complicar e espalmou de manchete. Os paraguaios também tiveram sua primeira grande chance em finalização de Quintana que Léo Jardim se esticou e segurou.

Superior no jogo, o Cruzmaltino abriu o placar aos 38 minutos. Depois de parar no goleiro Olveira na primeira tentativa, Puma Rodríguez não desperdiçou a segunda chance. Após cruzamento perfeito de Rojas, Adson ajeitou de cabeça para o lateral uruguaio e mandar no canto do arqueiro rival: 1 a 0. Pouco depois do gol, Rojas levou perigo novamente, dessa vez em cobrança de falta por cima.

O Vasco voltou para a etapa decidido a matar o jogo e fez dois gols num intervalo de 4 minutos. Aos 5, Spinelli puxou contra-ataque, recebeu de Nuno Moreira e mandou na trave ? no rebote, Adson deu um "passe" de carrinho e deixou com Nuno Moreira, que chutou alto e ampliou. Na sequência, o próprio Adson recebeu de Rojas e fez 3 a 0 depois de ter dado as duas primeiras assistências. Spinelli ainda quase marcou o quarto pouco depois.

Depois dos gols, o Cruzmaltino baixou as linhas e apostou em contra-ataques, e o Olimpia teve suas melhores chances. Os paraguaios quase tiveram pênalti em lance que o árbitro viu mão na bola de Lucas Freitas, mas o VAR anulou a marcação. Nos minutos finais, só o Olimpia ficava com a bola ? Alcaraz ficou cara a cara com Léo Jardim e mandou para fora, enquanto o goleiro vascaíno espalmou chute de Silva.

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Ramon Rique (Barros) e Johan Rojas (Hinestroza); Adson (Brenner), Nuno Moreira e Spinelli. T.: Alexandre Mendes.

OLÍMPIA

Gastón Olveira; Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alex Franco (Richard Sánchez), Richard Ortiz (Alfaro) e Hugo Quintana (Alejandro Silva); Rubén Lezcano (Leguizamón), Hugo Sandoval (Alcaraz) e Romeo Benítez. T.: Pablo Sánchez.

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Gols: Puma Rodríguez (38'/1ºT), Nuno Moreira (5'/2ºT) e Adson (9'/2ºT) (VAS)Cartões amarelos: Lucas Freitas, Adson e Brenner (VAS); Sandoval (OLI)