SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense encarou a altitude de 3.650 metros e o frio de 9ºC de La Paz, mas sucumbiu diante do bom futebol do Bolívar, nesta quinta-feira de Libertadores. O time da casa venceu por 2 a 0 o duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

Brasileiro ex-Cruzeiro e Palmeiras fez os dois gols da partida. Robson Matheus explorou os buracos da marcação tricolor e apareceu livre na área para completar dois cruzamentos ? aos cinco minutos do primeiro tempo e aos 16 minutos do segundo tempo ? e garantir a vitória dos mandantes. O meio-campista de 23 anos só fez as divisões de base no Brasil e atua na Bolívia desde 2022.

Expulsão polêmica desanimou o Fluminense. Aos três minutos do segundo tempo, o uruguaio Facundo Bernal levou o segundo cartão amarelo após reclamar da demora de uma revisão do VAR e aplaudir o juiz no reinício da partida. O Tricolor ? que já vinha de 45 minutos sem um único chute a gol ? teve pouca iniciativa para buscar o empate.

Derrota deixa o Flu em situação complicada na Libertadores. O time de Luis Zubeldia soma apenas um ponto na competição e é o último colocado do Grupo C. Na próxima quarta-feira (6), viaja à Argentina para encarar o líder Independiente Rivadavia ? que venceu as três partidas até agora ? e precisa pontuar para sonhar com o mata-mata.

COMO FOI O JOGO?

O Bolívar começou melhor e explorou a desorganização do Fluminense. com 60% de posse de bola, e explorou toda a largura do campo na construção ofensiva. O Fluminense teve dificuldades na saída de bola e, no ataque, tentava ? sem sucesso ? acionar seus pontas, Canobbio e Serna, em velocidade. Na defesa, o Tricolor teve dificuldades com a distância entre as linhas de zaga e meio-campo, principalmente para recompor em situações de contra-ataque.

Gol do Bolívar: 1 a 0! Ótima jogada do time boliviano logo aos cinco minutos. Após troca de passes pela esquerda, Sagredo recebeu livre de marcação e cruzou rasante. Robson Matheus apareceu entre os zagueiros e completou de primeira, com o pé esquerdo, para abrir o placar em La Paz.

Bolívar leva perigo em jogada ensaiada. Aos 18 minutos, Robson Matheus quase fez o segundo do jogo. O brasileiro recebeu um passe curto na cobrança de falta, avançou e arriscou um petardo de esquerda. A bola saiu por cima, quase tirando uma lasquinha do travessão.

Bernal é expulso e complica o Fluminense. Aos três minutos do segundo tempo, o volante uruguaio reclamou da demora do VAR para analisar um possível cartão vermelho para Canobbio. Depois, aplaudiu quando o juiz autorizou o reinício do jogo. Derlis Lopes aplicou o segundo cartão amarelo, para a revolta dos tricolores.

Gol do Bolívar: 2 a 0! Aos 16 minutos, mais um bom cruzamento pela esquerda terminou com a conclusão precisa de Robson Matheus. O brasileiro invadiu a área livre de marcação e cabeceou no canto esquerdo de Fábio, que nada pôde fazer.

Soteldo desconta no fim, mas a arbitragem anula o gol. Aos 50 minutos, no último lance da partida, Guga recebeu de Alisson na direita e cruzou para o atacante venezuelano, que balançou as redes. No entanto, o lateral-direito do Flu estava em posição de impedimento na origem.

BOLÍVAR-BOL:

C. Lampe; L. Paz, X. Arreaga, I. Gariglio e J. Sagredo; L. Justiniano, Robson Matheus (E. Vaca) e C. Melgar (E. Saavedra); B. Oyola (J. Velásquez), J. García (P. Rodríguez) e D. Romero.T.: Vladimir Soria.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, J. Freytes e Renê; Hércules e F. Bernal; A. Canobbio (Guilherme Arana), J. Savarino (Alisson) e K. Serna (Y. Soteldo); R. Castillo (John Kennedy).T.: Luis Zubeldia.

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Árbitro: Derlis Lopes (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete e Julia Aranda (PAR)

VAR: Carlos Figueredo (PAR)Gols: Robson Matheus (BOL), aos 5 min do 1º tempo e aos 16 min do 2º tempo;Cartões amarelos: L. Justiniano e J. García (BOL); F. Bernal, L. Zubeldia e R. Castillo (FLU)

Cartões vermelhos: F. Bernal (FLU)