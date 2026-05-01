SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem sofrer sustos, o Corinthians venceu o Peñarol (URU) por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena. O resultado encaminhou a classificação corintiana às oitavas de final da Libertadores.

Os gols da vitória foram marcados ainda no primeiro tempo, por Gustavo Henrique e Jesse Lingard.

Com amplo domínio, o Timão poderia ter construído um placar mais elástico, mas desperdiçou diversas oportunidades. A equipe controlou a partida durante quase todo o tempo, com posse de bola superior a 70%.

Com o resultado, o Corinthians se aproxima muito da classificação às oitavas de final da Libertadores. Com três vitórias em três jogos, a equipe soma nove pontos e, até o momento, tem a melhor campanha entre todos os participantes do torneio continental.

A vaga pode ser confirmada já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados. O Timão encara o Santa Fé, na Colômbia e garante a classificação matemática até mesmo com um empate, desde que o Peñarol não vença o Platense, na Argentina.

Pela Libertadores, o Corinthians volta a campo apenas na próxima quarta-feira. Antes disso, a equipe enfrenta o Mirassol, fora de casa, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), em compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

DEDO DO DINIZ

A vitória do Corinthians sobre o Peñarol teve a marca do técnico Fernando Diniz. O placar de 2 a 0, inclusive, ficou aquém do volume de jogo produzido pela equipe, que criou o suficiente para construir uma vantagem mais ampla.

Com ampla posse de bola e superioridade nos duelos, o Timão dominou o adversário uruguaio durante praticamente toda a partida.

Mesmo com o Peñarol tentando pressionar desde os primeiros minutos, foi o Corinthians quem sustentou o controle do jogo do início ao fim.

A intensidade na marcação e a verticalidade nas ações ofensivas foram determinantes para a vitória tranquila.

Outro ponto de destaque foi o segundo gol, marcado por Jesse Lingard ? principal novidade promovida por Fernando Diniz em relação ao confronto contra o Vasco, no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

LANCES IMPORTANTES

Jogada manjada, mas efetiva. A bola parada do Corinthians tem sido cada vez mais decisiva, sobretudo na Libertadores ? e foi assim que o time abriu o placar aos 11 minutos. Rodrigo Garro cobrou falta pela direita na cabeça de Gustavo Henrique, que se antecipou à marcação, subiu com firmeza e escorou para o fundo da rede. Foi a terceira participação direta em gol do zagueiro desde a chegada de Diniz ? o segundo gol, além de uma assistência. Garro, por sua vez, cada vez mais próximo do melhor nível, alcançou a quinta assistência sob o comando do treinador.

Corinthians quase amplia na sequência. Logo após o primeiro gol, Breno Bidon recebeu bom passe de Raniele, dominou com qualidade e finalizou, exigindo defesa em dois tempos de Aguerre.

Timão envolvente. Aos 16 minutos, Bidon passou com facilidade por Laxalt e acionou Matheuzinho em boa condição pela direita. O lateral também levou vantagem na jogada individual, mas finalizou por cima.

Anulado. Aos 18 minutos, Yuri Alberto cruzou para Lingard, Aguerre afastou parcialmente e a bola sobrou para André, que ajeitou com o braço antes de finalizar para as redes. A irregularidade foi marcada ainda em campo.

Errou. Mesmo com amplo controle da partida, o Timão desperdiçou nova oportunidade clara aos 19 minutos. Lingard deixou Yuri Alberto livre, mas o atacante demorou para concluir e foi travado pela defesa.

Pressão surte efeito. Aos 24 minutos, Lingard roubou a bola na intermediária ofensiva e encontrou Yuri Alberto pela esquerda. O centroavante invadiu a área e devolveu para o inglês finalizar de primeira e ampliar o placar.

Inacreditável. O terceiro quase veio na sequência, mas André desperdiçou chance impressionante aos 27 minutos. Em escanteio cobrado por Garro, Raniele desviou no meio da área e a bola sobrou limpa para o volante, que, livre na pequena área, acertou a trave.

Sustinho. O Peñarol levou perigo pela primeira vez aos 31 minutos. Em cobrança de escanteio, Fernández subiu bem e cabeceou, mas parou em defesa segura de Hugo Souza.

Outro sustinho. O Peñarol começou o segundo tempo pressionando e, no primeiro minuto, Arezo aproveitou um corte de Raniele para soltar uma finalização forte, buscando o canto, mas parou em boa defesa de Hugo Souza.

Resposta do Timão. Aos 14 minutos, Raniele foi acionado por Rodrigo Garro e teve duas chances na mesma jogada. Primeiro, cabeceou e foi bloqueado. Depois, finalizou por cima do gol, levando perigo.

Tiki Taka. Aos 20, o Timão quase marcou um golaço em jogada trabalhada. Matheuzinho encontrou Raniele de letra, o volante acionou Yuri Alberto, que deu um toque sutil para Rodrigo Garro chegar batendo de trás. A bola passou raspando a trave esquerda.Quase um golaço. Aos 32 minutos do segundo tempo, Rodrigo Garro cobrou falta com precisão, buscando o ângulo esquerdo, mas parou em grande defesa de Aguerre, que evitou o terceiro gol do Corinthians.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André (Kaio César) e Raniele; Breno Bidon (André Carrillo), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Jesse Lingard (Vitinho); Yuri Alberto (Pedro Raul).T.: Fernando Diniz.

PEÑAROL (URU)

Aguerre; González, Álvez, Lemos e Laxalt; Remedi (Kevin Rodríguez), Trindade e Umpiérrez (Muhlethaler); Fernández, Arezo (Abel Hernández) e Togni (Angulo) (Franco González). T.: Diego Aguirre.

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Público: 43.770 pessoasRenda bruta: R$ 3.288.317,42Árbitro: Cristian Garay (CHI)Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)Cartões amarelos: Trindade e Facundo Álvez (Peñarol)Cartão vermelho:Gols: Gustavo Henrique, COR (11'/1T); Jesse Lingard, COR (24'/1T)