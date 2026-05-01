SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate marcou no finzinho, fez 1 a 0 e frustrou o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, em Bragança Paulista. O time da casa perdeu um pênalti e teve um jogador expulso na partida, válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição da Copa Sul-Americana.
Martínez Quarta foi de vilão a herói da noite. O zagueiro do River cometeu um pênalti bobo em cima de Isidro Pitta, no início do segundo tempo. Na cobrança, porém, Eduardo Sasha chutou mal e desperdiçou a chance do Massa Bruta. No apagar das luzes, Quarta deixou o erro no passado, arriscou-se na área e marcou o gol da vitória dos argentinos.
Expulsão desmontou o Bragantino e chamou o time argentino pro ataque. O Bragantino criava as principais chances da partida e parava em boas defesas de Santiago Beltrán, até perder Alix Vinicius expulso, aos 14 minutos do segundo tempo. Depois do lance, o River se soltou e foi premiado no fim.
O Bragantino está fora da zona de classificação para o mata-mata. Com o resultado desta quinta-feira (30), o River Plate virou líder do Grupo H, com sete pontos, e o Massa Bruta parou em terceiro, com três. O time paulista visita o Blooming, da Bolívia, na próxima rodada; antes, tem um compromisso pelo Brasileirão, contra a Chapecoense, no domingo (3).
O JOGO
Os donos da casa tomaram a dianteira no ataque. Aos quatro minutos, Pitta carregou pelo meio e, da meia-lua, acertou um chute forte no canto superior esquerdo. Beltrán voou para espalmar para escanteio.
Pitta tentou mais uma vez. Aos 41, o paraguaio do Massa Bruta concluiu de cabeça após cobrança de falta de J Caixaba e jogou à esquerda do gol, levando muito perigo.
Lucas Barbosa quase fez um golaço. No primeiro lance do segundo tempo, o atacante do Bragantino recebeu na esquerda, meteu um chapéu em Rivero, fintou Martínez Quarta e arriscou da meia-lua para mais uma defesaça de Beltrán.
Eduardo Sasha perdeu um pênalti. Aos dois minutos da etapa final, o árbitro Wilmar Roldán deu bola ao chão, e Martinez Quarta bobeou. O zagueiro tentou driblar Pitta na entrada da área, levou o bote do atacante paraguaio e o agarrou: pênalti claríssimo. Eduardo Sasha telegrafou a cobrança e bateu fraco, rasteiro, no canto esquerdo de Beltrán, que defendeu.
Alix Vinicius foi expulso em Bragança. Aos 14 minutos, o zagueiro do Bragantino derrubou Giuliano Galoppo na entrada da área e levou o segundo cartão amarelo. Ele já havia sido advertido na primeira etapa, após uma chegada forte em Facundo Colidio.
River pressionou e exigiu boa defesa de Cleiton. Aos 32, Galoppo arriscou de fora da área, e o goleiro do Massa Bruta foi buscar no canto direito.
Gol do River: 1 a 0! A equipe argentina foi premiada no apagar das luzes: Lucas Silva cobrou escanteio, e Martínez Quarta subiu mais alto para concluir de cabeça e balançar as redes no Cícero de Souza Marques.