SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goleiro do São Paulo, Rafael recusou duas investidas na última janela de transferências e já deixou claro ao clube: quer renovar contrato mais uma vez.

O UOL apurou que o camisa 23 foi procurado por Cruzeiro e Bahia, dois clubes que foram ao mercado em busca de goleiros na última janela de transferências. O clube mineiro sondou a situação do jogador após a lesão de Cássio e considerou Rafael como uma das primeiras opções.

Mesmo valorizado e com procura, o goleiro optou por permanecer no Morumbis. Internamente, já até sinalizou o desejo de seguir no clube por mais tempo e se colocar como "referência" elenco.

O contrato atual, assinado em março do ano passado, vai até o fim de 2027. Embora o São Paulo ainda não tenha aberto conversas por uma nova extensão, o jogador se colocou à disposição para negociar assim que houver movimentação da diretoria.

LÍDER DO SETOR

A decisão também passa diretamente pelo momento dentro de campo. Rafael vive uma de suas fases mais consistentes desde que chegou ao clube e é peça fundamental na solidez defensiva da equipe.

Na temporada, soma 26 gols sofridos em 26 jogos, números impactados pela oscilação do time no início do ano, ainda sob o comando de Hernán Crespo. Desde a chegada de Roger, são 12 jogos como titular e apenas nove gols contra.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo sofreu apenas 11 gols em 13 partidas e tem a 2ª melhor defesa da competição ? desempenho pior apenas dos de Palmeiras e Flamengo, líderes com dez gols sofridos.

A consistência também aparece na Copa Sul-Americana, onde o São Paulo ainda não foi vazado. A segurança transmitida por Rafael se reflete até na utilização do elenco: o reserva Carlos Coronel só foi estrear recentemente, após quase cinco meses desde sua chegada.