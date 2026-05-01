O feriado do Dia do Trabalhador será de bola rolando na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Nesta sexta-feira (1º), a partir das 16h (horário de Brasília), o Santos recebe o Internacional pela nona rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo pela

Três pontos separam as equipes na classificação do Brasileirão. As Gurias Coloradas aparecem na sétima posição, com 14 pontos. As Sereias da Vila ocupam o 11º lugar, com 11 pontos.

O duelo em Santos (SP) marca a estreia de Marcelo Frigério no comando do Alvinegro Praiano. Treinador com passagens por Grêmio, Palmeiras e seleção paraguaia, entre outros, ele substitui Caio Couto, campeão do Brasileirão A2 (segunda divisão) do ano passado pelo clube paulista, mas que não resistiu ao início de temporada irregular.

As santistas não vencem há cinco partidas. Na última rodada, dirigido de forma interina pelo auxiliar Bruno Barbosa, o time não saiu do zero com o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. Foi o quarto empate seguido das Sereias da Vila.

O Inter, em contrapartida, acumula dois triunfos consecutivos, que o colocaram na zona de classificação às quartas de final, entre os oito primeiros. Na última rodada, as Gurias Coloradas fizeram 1 a 0 no Juventude, no Sesc Campestre, em Porto Alegre, alcançando a primeira vitória como mandante no Brasileirão.

Fora de casa, o time gaúcho tem a melhor campanha geral da competição. Em quatro jogos longe do Rio Grande do Sul, são três vitórias e um empate. Curiosamente, todos os triunfos foram contra equipes mineiras: América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro.