SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No caminho para o primeiro de seus cinco títulos da Copa do Mundo, em 1958, o Brasil teve uma jogada emblemática na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria. "Lembro até hoje", disse, em 2013, Zagallo, ponta-esquerda daquela equipe. Nilton Santos era o lateral esquerdo, posição então eminentemente defensiva.

"Ele arrancou para o ataque, e eu gritei: 'Vai em frente que eu fico no seu lugar'", recordou Zagallo. "O nosso técnico [Vicente Feola] se desesperou, mas acabou aplaudindo quando o Nilton surpreendeu toda a defesa adversária e fez o gol. A partir dali, os laterais nunca mais jogaram do mesmo jeito."

Foi o primeiro de uma série de grandes momentos dos laterais brasileiros na construção do pentacampeonato mundial.

Em 1958 e em 1962, a direita e a esquerda eram dos históricos Djalma Santos e Nilton Santos. Em 1970, o mais belo gol do melhor time de todos os tempos foi de Carlos Alberto. Em 1994, o troféu não teria sido erguido sem uma bomba de Branco e um cruzamento de Jorginho. Em 2002, a dupla era formada pelos excepcionais Cafu e Roberto Carlos.

Em 2026, na luta pelo hexa, os jogadores não são do mesmo nível. A seleção vive raro momento de escassez nas laterais, e o primeiro a admitir isso é o técnico Carlo Ancelotti, cujo trabalho ficou mais difícil nesta semana.

Tudo indicava que ele utilizaria na direita o zagueiro Éder Militão, que foi seu atleta no Real Madrid e já executou a função. O beque de 28 anos, no entanto, teve de ser submetido a uma cirurgia na coxa esquerda e está fora da Copa.

Se a opção inicial era um improviso, as alternativas, em certa medida, também o são. Wesley, 22, que surgiu como lateral direito, atua na Roma como ala esquerdo, em papel ofensivo. Danilo, 34, foi lateral em boa parte da carreira, porém hoje é zagueiro reserva do Flamengo.

Ancelotti já confirmou, antes mesmo da lesão de Militão, o nome de Danilo na relação de 26 a ser anunciada no próximo dia 18. E deixou claro que a escolha é mais ligada à experiência e ao papel como líder silencioso do que à produção dentro das quatro linhas.

"Danilo é um jogador muito importante, não só em campo. É seguro que estará na lista final porque eu gosto dele. Como caráter, como personalidade, também como jogo", disse o italiano, em clara gradação na lista de qualidades. "Entre os defensores estará o Danilo."

Desde que assumiu a seleção, além dos já citados, o treinador convocou Vanderson, 24, do Monaco, que está em recuperação de lesão, Paulo Henrique, 29, do Vasco, e Vitinho, 26, do Botafogo. Ibañez, 27, zagueiro do Al Ahli que esteve no último chamado, também pode ser adaptado à lateral direita.

Não é tão diferente a situação na esquerda. No cenário atual, pelas indicações do comandante, os escolhidos serão os defensivos Alex Sandro, 35, do Flamengo, e Douglas Santos, 32, do Zenit.

Carletto chegou a demonstrar confiança em Caio Henrique, 28, do Monaco, outro que está em recuperação de lesão. Também testou Carlos Augusto, 27, da Inter de Milão, Luciano Juba, 26, do Bahia, e Kaiki, 23, do Cruzeiro. Há entre alvinegros um clamor por Matheus Bidu, 26, talentoso com a bola no pé e em ótima fase no Corinthians, mas parece altamente improvável que alguém seja levado à Copa sem nenhuma experiência anterior na seleção.

Esse é o cenário nas laterais, frágeis para o padrão histórico do Brasil. A prioridade, pelo que aponta o comandante, será dada a jogadores defensivamente sólidos, capazes de fazer desarmes e iniciar contragolpes para os atacantes velozes do time, como Vinicius Junior.

Não será com Djalma Santos e Nilton Santos que a equipe verde-amarela buscará o troféu de 2026, como fez em 1958 e em 1962. O pôster do hexa, se ele vier, poderá ter Douglas Santos.

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