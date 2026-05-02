O Uberabinha entra em campo neste sábado (2), às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Helenão, em Juiz de Fora, para enfrentar o Nacional de Muriaé, em confronto válido pelo Campeonato Mineiro Sub-20. A partida coloca frente a frente equipes que conquistaram o acesso à elite estadual em 2025, mas que vivem momentos distintos nesta temporada.

No ano passado, o Uberabinha levou a melhor no confronto direto, venceu o Nacional e garantiu vaga na final, além do acesso. Já a equipe de Muriaé também subiu de divisão ao vencer a disputa pelo terceiro lugar. Em 2026, porém, o cenário é diferente. O Nacional soma duas vitórias em três jogos, contra Cruzeiro e América, e aparece na segunda colocação do grupo C, além de ocupar a quarta posição geral, com 6 pontos.

Do outro lado, o Uberabinha ainda não pontuou e ocupa a última colocação do grupo B e também na classificação geral. A equipe acumula três derrotas em três jogos e vê o confronto deste sábado como determinante para manter chances de classificação ao decagonal final, que reúne os dez melhores da primeira fase.

Novo treinador da equipe, Diego Cardoso destacou o período de preparação antes do confronto e indicou ajustes no modelo de jogo. “Tivemos 15 dias de preparação, onde filtramos tudo aquilo que não estava saindo conforme o planejado. Com toda certeza teremos um Uberabinha de outra forma para o jogo”, afirmou.

Sobre a importância de atuar em casa, o treinador reforçou a necessidade de pontuar. “Sabemos que é uma importância muito grande pontuar aqui dentro. Estamos convictos do que foi feito nesses 15 dias. O trabalho foi entregue e agora é torcer”, disse.

Cardoso também indicou mudanças na postura tática da equipe após o início sem resultados positivos. “Tivemos três jogos iniciais para analisar bem. Não conseguimos somar, mas propusemos o jogo. Agora mudamos um pouco a estratégia, com um time mais seguro e compacto no nosso campo, para depois tentar se impor conforme o jogo”, finalizou.

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