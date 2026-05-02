RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico, morreu na noite desta sexta-feira (1) (1º), aos 59 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos. A família gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos a todos que estão demonstrando apoio neste momento e pede que seu luto e privacidade sejam respeitados durante este período de pesar Comunicado publicado pela família do italiano na manhã deste sábado (2)

O QUE ACONTECEU

Zanardi convivia, nos últimos anos, com sequelas de um grave acidente ocorrido em 2020, durante uma prova de handbike. À época, ele colidiu com um caminhão e sofreu diversos traumatismos faciais e cranianos.

O italiano chegou à Fórmula 1 em 1991 e ficou até 1994, com passagens por Jordan, Minardi e Lotus. Ele retornou ao circuito em 1999, pela Williams.

Zanardi foi para a Indy e conquistou os títulos de 1997 e 1998. Ele reapareceu no circuito oval após um hiato de poucas temporadas.

Foi na Indy que ele sofreu um grave acidente em 2001, em episódio que mudou a vida dele. Após um pit-stop, Zanardi perdeu o controle, rodou e foi atingido pelo carro de Alex Tagliani. O impacto foi fortíssimo e o acidente fez com que perdesse as duas pernas.

Zanardi sobreviveu e se tornou atleta paralímpico e atuava nas provas de handbike (bicicleta de mão). Ele disputou os Jogos Paralímpicos de Londres e foi ao pódio em três oportunidades, com duas medalhas de ouro e uma de prata.

Ele conquistou medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro. Zanardi levou mais dois ouros e uma prata, e chegou a seis medalhas paralímpicas.

O italiano fundou o projeto "Obiettivo3", um centro de aconselhamento e integração para esportes paralímpicos. "Seu desejo de compartilhar, de renascer, de poder proporcionar a outros a mesma emoção o motivou a dar oportunidade e apoiar aqueles que gostariam de praticar esportes, mas não têm condições", diz parte do texto do site oficial.

Em 2020, Zanardi sofreu mais um grave acidente. O episódio aconteceu durante uma das etapas do revezamento do "Obiettivo Tricolore", uma maratona festiva que reunia atletas paralímpicos em handbikes e triciclos. Um relatório da investigação apontou que Alex perdeu o controle da sua handbike a 50km/h antes de se chocar com um caminhão que vinha no sentido contrário.

O ex-piloto recebeu diversas homenagens nas redes sociais. Stefano Domenicali, presidente da F-1, disse que Zanardi "foi verdadeiramente uma pessoa inspiradora, como ser humano e como atleta". Bebe Vio, estrela italiana da esgrima em cadeira de rodas, lembrou de episódios que viveram juntos no esporte: "Nos tornamos colegas em 2009. Eu tinha 12 anos, estava muito ocupada e assustada. Você me deu forças para recomeçar, me convencendo de que, com ou sem pernas, eu poderia fazer qualquer coisa".

Um post compartilhado por Beatrice Maria Vio Grandis (@bebe_vio)

COMUNICADO DA FAMÍLIA

"É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento repentino de Alessandro Zanardi na noite de ontem, 1º de maio.

Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de seus entes queridos.

A família expressa sua sincera gratidão a todos que manifestaram condolências neste momento e pede respeito à sua dor e privacidade neste período de luto.

Informações sobre o funeral serão comunicadas posteriormente"