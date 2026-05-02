RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Até aqui com uma estratégia bem-sucedida de rodar o elenco, o técnico Leonardo Jardim terá sua criatividade colocada ainda mais à prova para escalar o Flamengo no clássico contra o Vasco, neste domingo (3), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PODE TER ATÉ SETE DESFALQUES

O treinador pode ter até sete desfalques contra o Cruz-maltino, sendo que três já estão 100% confirmados.

Arrascaeta, Carrascal e Erick Pulgar são os que já estão garantidos entre os que não entram em campo. O uruguaio passou por uma cirurgia na clavícula direita e ficará, no mínimo, seis semanas fora. Já o colombiano e o chileno cumprem suspensão, sendo que o último ainda se recupera de uma luxação no ombro direito.

Quem está praticamente fora também é Lucas Paquetá. O meia segue processo de recuperação de um edema no tendão da coxa esquerda ocorrido no dia 19 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia.

Bruno Henrique sofreu um trauma no pé direito após dividida em partida contra o Estudiantes. Ele desembarcou no Rio de Janeiro mancando e com dores e terá acompanhamento do departamento médico.

O zagueiro Léo Pereira não viajou para a Argentina por causa de um profundo corte na canela esquerda. Ele precisou tomar pontos e está em período de cicatrização, mas tem chances de ficar disponível.

"O corte está melhorando, tem pouco tempo ainda, não sei qual que vai ser a estratégia do Mister para o jogo. Eu só treinei na academia esses dias, voltei para o campo neste sábado (2) e espero me recuperar ainda mais para estar lá no domingo. Eu estarei lá, jogando ou no banco", disse o zagueiro, em coletiva realizada nesta sexta-feira (1º).

Já o lateral-direito Emerson Royal sofreu uma fratura nasal também no duelo com o Estudiantes. Apesar da lesão, o Flamengo preparou uma mascará protetora e ele não deverá ser problema para enfrentar o Vasco.

QUEM SUBSTITUIRÁ ARRASCAETA?

Com Arrascaeta lesionado, a dúvida é quem será o responsável por substituir o principal jogador do Flamengo. Em condições naturais, a principal disputa se dará entre Lucas Paquetá, Carrascal e Luiz Araújo.

Porém, para o clássico contra o Vasco, somente Luiz Araújo deverá estar disponível. Com isso, a tendência é a de que o atacante que tem características mais agudas e de ponta assuma a missão, algo que já abraçou em outras ocasiões.

Outra opção que mexe com o estilo de jogo da equipe é optar por um jogador com mais características de segundo homem de meio de campo, casos de Saúl e De la Cruz.