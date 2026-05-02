SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians já iniciou o planejamento para a próxima janela de transferências, no meio do ano. A movimentação, no entanto, ocorre de forma discreta nos bastidores.

O departamento de futebol atua em conjunto com o setor de análise de mercado para mapear alternativas, com foco especial no sistema ofensivo. O executivo Marcelo Paz mantém contato com empresários, mas ainda sem avançar para negociações formais.

Em paralelo, o técnico Fernando Diniz segue avaliando o elenco, sobretudo em busca de jovens que possam ser potencializados dentro de sua metodologia.

PRIORIDADE NO ATAQUE

A principal carência identificada é no setor ofensivo. Internamente, há o entendimento de que o elenco precisa de ao menos mais um atacante. A leitura é semelhante à de Dorival Júnior, ex-treinador do clube, que já apontava a necessidade de um jogador de área e outro com capacidade de atacar espaços.

Apesar disso, o modelo de contratação deve seguir o padrão adotado no início da temporada: reforços sem custos de transferência. A maior parte das sete contratações feitas na primeira janela ocorreu nesses moldes.

O clube mantém o monitoramento de atletas que se encaixem na realidade financeira atual. Entre os perfis analisados estão jogadores disponíveis para empréstimo ?desde que com salários compatíveis? e atletas em fim de contrato ou livres no mercado.

CAUTELA COM AGENTES

Ao mesmo tempo, o Corinthians recebe indicações de diversos nomes.

Embora não descarte essas possibilidades, algumas abordagens de agentes têm causado incômodo à diretoria.

Nos bastidores, há a percepção de que a situação financeira delicada do clube o torna alvo de empresários que utilizam o nome do Corinthians para valorizar atletas em negociações com outras equipes.

Ainda assim, Marcelo Paz adota uma postura política: atende a maioria dos contatos e, em conjunto com o departamento de scout, filtra as opções mais viáveis para reforçar o elenco.