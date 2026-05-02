(UOL/FOLHAPRESS) - A terceira etapa do Circuito Mundial seguiu na madrugada deste sábado, na Gold Coast, Austrália, com grande destaque para Filipe Toledo. Atual campeão da etapa, o bicampeão mundial foi o grande nome do dia ao dar um show de performance para registrar o maior somatório entre todos os surfistas.

O QUE ACONTECEU

Toledo não deu qualquer chance ao norte-americano Cole Houshmand na 14ª bateria do segundo round masculino. Com uma atuação dominante, somou 18 pontos de 20 possíveis, combinando variedade de manobras, velocidade e excelente leitura de ondas.

As notas 8,50 e 9,50 traduzem o nível apresentado pelo brasileiro, que já venceu o evento em 2015 e defende o título conquistado na última edição. Houshmand somou 14,87 e se despediu do evento.

Antes dele, quem também garantiu vaga nas oitavas de final foi Gabriel Medina, atual líder do ranking mundial. O tricampeão começou forte, cravando um 8,33 logo em sua segunda onda, com potência e conexão entre manobras.

Na sequência, administrou a bateria com um 7,23 para fechar o placar em 12,87 a 10,17 contra o australiano Morgan Cibilic.

O resultado coloca frente a frente dois dos principais nomes do surfe brasileiro na próxima fase. Toledo e Medina se enfrentam nas oitavas de final em um dos duelos mais aguardados da etapa, com apenas um deles avançando na competição.

BRASILEIROS AVANÇAM

Além da dupla, outros quatro brasileiros também seguem vivos na Gold Coast. Italo Ferreira venceu o sul-africano Luke Thompson por 12,50 a 10,60 e terá pela frente o australiano Ethan Ewing.

Mateus Herdy surpreendeu ao eliminar o atual vice-campeão mundial Griffin Colapinto por 15,33 a 14 e agora encara Jake Marshall.

Os irmãos Pupo também avançaram e protagonizam mais um confronto verde e amarelo nas oitavas. Samuel superou João Chianca por 12,54 a 9, enquanto Miguel venceu Eli Hanneman por 11,60 a 6,77.

QUEDAS PRECOCES

Por outro lado, o dia também teve eliminações importantes. Atual campeão mundial, Yago Dora se despediu precocemente após derrota para o australiano Callum Robson por 14,60 a 11,50.

Alejo Muniz também caiu, superado pelo australiano George Pittar, vice-líder do ranking, por 14,47 a 9.