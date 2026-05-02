(UOL/FOLHAPRESS) - As quartas de final do NBB reservam dois confrontos que podem servir de revanche da Copa Super 8, disputada em janeiro.

No torneio mata-mata disputado pelos oito mais bem colocados do primeiro turno com confrontos em jogo único e uma vaga na BCLA para o campeão, as oitavas de final tiveram o duelo entre Minas e Corinthians e Pinheiros contra Paulistano. Os dois embates vão ser repetidos agora valendo uma vaga na semifinal do NBB.

Agora, os times não decidirão em jogo único e sim em melhor de cinco, que pode servir de trunfo para quem foi derrotado no começo do ano.

Minas e Corinthians fizeram um jogo emocionante no primeiro turno com vitória mineira decidida apenas no minuto final. No segundo turno, no Parque São Jorge, os minas-tenistas fizeram 92 a 74.

Na Copa Super 8, mais um jogo emocionante. O Corinthians chegou a ter 11 pontos de vantagem no segundo quarto, mas levou o empate. O último período começou com o placar em igualdade, mas no final, os mineiros eliminaram os paulistas por 87 a 79 e seguiram para o título do torneio.

No outro confronto, o Paulistano venceu o jogo do primeiro turno por 81 a 76, mas, para a Copa Super 8, viu o Pinheiros chegar com certo favoritismo por fechar a primeira parte do torneio como dono da melhor campanha.

A partida válida pelas quartas de final da Copa foi disputada na casa do Pinheiros e foi marcada por indefinição até na prorrogação. O Paulistano liderou o primeiro período, mas foi para o intervalo com os mandantes vencendo por dois pontos. A equipe visitante virou e estava na frente até restar dois minutos para o fim do jogo, quando o dono da melhor campanha virou e os dois times se revezaram na liderança do placar até o estouro do cronômetro, quando o jogo acabou em 89 a 89.

Na prorrogação, o Pinheiros abriu seis pontos de vantagem, mas, restando 43 segundos, os visitantes conseguiram uma corrida de 6-0 e empataram o jogo de novo, levando para um segundo período extra com o placar em 101 a 101. A equipe azul e preta foi melhor na segunda prorrogação e ganhou o jogo por 114 a 108.

Os dois times ainda se enfrentaram depois pelo segundo turno da fase de classificação e o Pinheiros venceu por 80 a 68.

A maneira como Corinthians e Paulistano foram eliminados, chegando a liderar o placar, mostrou que ambos tinham condições de ter se classificado e agora, eles poderão ter a revanche ou serem fregueses de seus rivais na temporada.