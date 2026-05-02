RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Gold Coast, na Austrália, foi paralisada neste sábado (2) devido a um tubarão avistado na zona de competição.

Um tubarão foi avistado a menos de 500 metros da zona de competição durante a bateria 3 da segunda rodada feminina, e a bateria foi imediatamente interrompida de acordo com os protocolos de segurança da WSL Renato Hickel, vice-presidente de torneios e competições da WSL

O QUE ACONTECEU

A última bateria do dia teve a participação de Caity Simmers (EUA), campeã mundial de 2024, e da estreante Vahine Fierro (FRA). Ela foi interrompida quando restavam pouco menos de cinco minutos para o fim, antes de ser cancelada para neste domingo (3).

Os oficiais do evento e a equipe de segurança aquática monitoraram a situação e decidiram manter a bateria adiada até o próximo dia de competição. Após acionarmos nossos protocolos de resposta e conversarmos com as surfistas, a bateria 3 da segunda rodada feminina será retomada ou reiniciada, dependendo das condições no próximo dia de competição. A segurança de nossas surfistas e equipe continua sendo nossa principal prioridade Renato Hickel

BRASILEIROS AVANÇAM

Antes do tubarão aparecer, Filipe Toledo foi o grande nome do dia. O brasileiro não deu qualquer chance ao norte-americano Cole Houshmand na 14ª bateria do segundo round masculino e registrou o maior somatório entre todos os surfistas.

Antes dele, quem também garantiu vaga nas oitavas de final foi Gabriel Medina, atual líder do ranking mundial. O tricampeão começou forte, cravando um 8,33 logo em sua segunda onda, com potência e conexão entre manobras.

Além da dupla, outros quatro brasileiros também seguem vivos na Gold Coast. Italo Ferreira venceu o sul-africano Luke Thompson por 12,50 a 10,60 e terá pela frente o australiano Ethan Ewing.

Mateus Herdy surpreendeu ao eliminar o atual vice-campeão mundial Griffin Colapinto por 15,33 a 14 e agora encara Jake Marshall.

Os irmãos Pupo também avançaram e protagonizam mais um confronto verde e amarelo nas oitavas. Samuel superou João Chianca por 12,54 a 9, enquanto Miguel venceu Eli Hanneman por 11,60 a 6,77.