SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura está relacionado para o banco de reservas para a partida contra o Bahia e deve voltar a campo pelo São Paulo no segundo tempo.
A reportagem apurou que o Tricolor planeja colocar o camisa 7 em campo por ao menos 15 minutos no domingo.
Lucas é desfalque desde o mês passado, quando fraturou duas costelas, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Brasileiro.
O atacante se recuperou, porém, muito bem da lesão, em meio a temores que um retorno só pudesse vir depois da parada para a Copa do Mundo.
A bola rola no domingo (3) às 16h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Morumbis não é opção por conta da 'dobradinha' de shows do The Weeknd.