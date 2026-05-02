RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG tropeçou em casa e ligou o alerta na reta final do Campeonato Francês. A equipe de Luís Enrique esteve duas vezes à frente do placar, mas ficou no empate em 2 a 2 com o Lorient, em casa, na tarde deste sábado (2), e pode ver o segundo colocado Lens se aproximar.

Mbaye e Warren Zaire-Emery foram os autores dos gols da equipe da casa, enquanto Pablo Pagis e Aiyegun Tosin fizeram para o Lorient.

Com o resultado, o PSG chega a 70 pontos, enquanto o Lens tem 63, mas entra em campo ainda neste sábado (2), contra o Nice ?restam duas rodadas para o fim do torneio. O Lorient, por sua vez, agora tem 42.

O PSG volta a campo na quarta-feira (6), contra o Bayern de Munique, da Alemanha, pelo segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões. Os franceses venceram o primeiro duelo por 5 a 4.

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG enfrenta o Brest, no Parc des Princes, enquanto o Lorient visita o Metz.

GOLEIRO E ZAGUEIRO BRASILEIROS

O PSG teve o goleiro Renato Marin e o zagueiro Beraldo no time titular

Antes de desembarcar no time francês, Marín teve passagens passagens pela base do São Paulo e Palmeiras, e estava na Roma, da Itália.

Ele foi anunciado em julho do ano passado. Com dupla nacionalidade, Marín á chegou a ser convocado para a seleção italiana sub-17 e sub-19

Anunciado pelo PSG em janeiro de 2024, Beraldo foi revelado pelo São Paulo.

COMO FOI O JOGO

O PSG poupou boa parte dos principais jogadores, uma vez que o jogo do Campeonato Francês acontece em meio à disputa da semifinal da Liga dos Campeões.

Em casa, a equipe do técnico Luis Enrique abriu o placar logo aos cinco minutos da partida, quando Désiré Doué pedalou para cima da defesa e cruzou. O goleiro Yvon Mvogo afastou, mas a bola bateu em Mbaye e entrou.

O empate, porém, não demorou. Aos 12 minutos, Pablo Pagis apareceu sozinho entre os zagueiros, após cruzamento, e mandou para a rede.

O PSG teve Désiré Doué como um dos destaques. O jogador teve boa movimentação e quase marcou um golaço. Os visitantes, por outro lado, buscavam fortalecer as linhas de marcação e saídas em velocidade.

No retorno para o segundo tempo, a equipe da casa "empurrou" o Lorient para o campo de defesa, mas encontrava dificuldade no momento de definição das jogadas ofensivas.

Luis Enrique, então, resolveu mudar. Ele colocou Warren Zaire-Emery, que recebeu a faixa de capitão. Na primeira participação dele no jogo, recebeu na frente da área, ajeitou, chutou e colocou o PSG na frente.

Em vantagem, o PSG passou a controlar as ações e o jogo parecia resolvido. Porém, após uma falha do time da casa, o Lorient deixou tudo igual novamente. Pierre Mounguengue errou passe, Aiyegun Tosin se antecipou, avançou, invadiu a área e tirou Willian Pacho da jogada. Ele finalizou e a bola tocou na trave antes de entrar.

Depois do 2 a 2, os dois times partiram para cima em busca de espaços e o jogo ficou "lá e cá", com os goleiros fazendo boas defesas. Lucas Hernández, do PSG, ainda carimbou o travessão de cabeça, após cobrança de escanteio. Pouco depois, após cobrança de falta de desviou na barreira, Mayulu deu um toquinho na saída do goleiro e a bola pegou na trave antes da zaga afastar.

No último minuto, a arbitragem apontou pênalti para o PSG, mas a bola pegou na cintura do jogador do Lorient. Após consulta ao VAR, o pênalti foi anulado sem que o árbitro nem fosse ao monitor.