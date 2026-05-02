O Unimed Campinas entra em quadra com o moral elevado pelo retrospecto positivo no primeiro turno, quando venceu o Sesi Araraquara por 71 a 59. Atualmente, as equipes ocupam as primeiras posições da tabela, separadas por apenas um ponto, Campinas soma 19, enquanto Araraquara aparece logo atrás com 18.

A tela do esporte feminino

As transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.

Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino da Série A1. Durante o ano, além da elite do futebol de mulheres, a TV Brasil mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Ainda traz para a telinha as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

As disputas ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação da TV Brasil em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.

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Serviço

Liga de Basquete Feminino (LBF) Unimed Campinas X Sesi Araraquara Domingo (3), a partir das 10h45, na TV Brasil.

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