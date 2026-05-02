SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Fulham sem dificuldades por 3 a 0 neste sábado (2), pela 35ª rodada, em confronto disputado no Emirates Stadium, casa dos Gunners. Com gols marcados por Gyokeres (2x) e Saka, agora o elenco de Londres precisa secar o Manchester City em busca do título inglês.
O time comandado por Mikel Arteta está na liderança com 76 pontos, seis À frente do rival City. Com apenas três rodadas restantes, o Arsenal precisa continuar vencendo e torcer por tropeços do rival, que soma apenas 33 jogos disputados, dois a menos que os Gunners. O Fulham é o décimo, com 48.
As equipes voltam a campo no próximo final de semana: o Fulham recebe o Bournemouth no sábado (9), às 11h (de Brasília), enquanto os Gunners enfrentam o West Ham fora de casa no dia seguinte, às 12h30.
O Manchester City enfrenta o Everton na segunda-feira (04), às 16h, pela 35ª rodada. No sábado (09), recebe o Brentford pela rodada 36, às 13h30, enquanto no dia 13 disputa o duelo atrasado pela 31ª rodada contra o Crystal Palace, às 16h.
Como foi o jogo
O Arsenal decidiu a partida no primeiro tempo. A equipe marcou todos os três gols do jogo nos 45 minutos iniciais, abrindo o placar com o centroavante Gyokeres, logo aos 9 minutos. Saka ampliou já na reta final da primeira etapa, aos 40, com assistência do camisa 14, que anotou o terceiro nos acréscimos, aos 49.
No segundo tempo, novamente os Gunners criaram as melhores oportunidades, mas não voltaram a marcar gols. O elenco contou com a entrada ainda de Gabriel Jesus, mas o placar se manteve em 3 a 0 e muita superioridade dos donos da casa.
Classificação
1º - Arsenal (76 pontos) - 35 jogos
2º - Manchester City (70 pontos) - 33 jogos
3º - Manchester United (61 pontos) - 34 jogos
4º - Liverpool (58 pontos) - 34 jogos