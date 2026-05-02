SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Remo surpreendeu na abertura da 14ª rodada do Brasileirão e venceu o Botafogo por 2 a 1, na noite deste sábado (2), dentro do Nilton Santos. O resultado de virada teve gols de Alef Manga e Jajá, enquanto Ferraresi marcou para o time carioca.
Esta é a primeira vitória do Remo como visitante no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time paraense quebra um jejum de 48 anos contra um time carioca no Rio de Janeiro.
O resultado derruba uma sequência de 9 jogos de invencibilidade do Botafogo e marca a primeira derrota da equipe carioca sob o comando do técnico Franclim Carvalho.
Com isso, o Botafogo é meio de tabelo, com 17 pontos. O Remo chega aos 11 tentos e segue na zona de rebaixamento, mas ensaia uma reação na sequência da competição.
Agora o Botafogo dá sequência na temporada com compromisso pela Copa Sul-Americana. O time carioca recebe o Racing na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília). Já o Remo segue focado no Brasileirão e volta a campo no domingo (10) contra o Palmeiras, no Baenão.
Lances importantes
Pressão inicial. O Botafogo fez valer o mando de campo nos minutos iniciais e se impôs contra o Remo. Com 5 minutos de jogo, Alex Telles colocou em ação uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio. O cruzamento foi para a entrada da área e Matheus Martins chegou batendo, fazendo o goleiro Rangel trabalhar pela primeira vez. Na sequência, em novo escanteio, foi a vez de Danilo finalizar por cima.
Ele de novo. Ainda pressionando, o Botafogo conseguiu novo escanteio, aos 9 minutos. No cruzamento, Arthur Cabral cabeceou e viu novamente Rangel brilhar. A bola seguiu em jogo, Pikachu bloqueou finalização de Danilo e o Glorioso ficou novamente com a sobra. Desta vez, Alex Telles que tentou e errou o alvo.
Gol do Botafogo. O tento foi amadurecendo rápido e aos 12 minutos a rede balançou. Em novo ataque de bola parada, foi a vez de Alex Telles levantar na área e o zagueiro Ferraresi subir no último andar. O venezuelano testou forte para o gol e abriu de vez o placar.
Quase o segundo. Com uma postura aguda no campo de ataque, o Botafogo voltou a assustar. Aos 22 minutos, Arthur Cabral chutou de longe e viu Rangel salvar com a ponta do dedo. Mais tarde, já aos 27, foi a vez de Medina servir Kadir em projeção para o gol. O atacante panamenho tirou do goleiro e também do gol, e a bola fugiu pela direita.
Resposta e bola na trave. O Remo conseguiu boas escapadas na reta final do primeiro tempo. Aos 34 minutos, Jajá disparou em velocidade na esquerda e foi de encontro com o goleiro botafoguense. Na chance mais clara do empate, o atacante chutou em cima de Neto. Quase 5 minutos depois, em cobrança de escanteio, Patrick desviou de cabeça levou azar ao acertar a trave.
Lá e cá. O segundo tempo começou com o goleiro Neto encaixando o chute de Jajá em tentativa de empate do Remo. Na sequência, Matheus Martins teve a chance de ampliar para o Botafogo, mas dentro da grande área acabou finalizando por cima. Aos 10 minutos, o time carioca tentou afastar o perigo dentro da grande área e Patrick ficou com a sobra. O meia chutou, mas viu o goleiro ficar com a bola.
Gol do Remo. Aos 24 minutos, Jajá apareceu na esquerda da área botafoguense e levantou na área. O zagueiro Bastos cortou, mas não afastou perigo e a bola caiu para Alef Manga. O atacante do Leão Azul encheu o pé e não deu chance para o goleiro Neto. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer dentro do gol.
A virada do Remo. O empate já parecia bem encaminhado, quando brilhou a estrela de Jajá nos acréscimos. Em contra-ataque da equipe visitante, Poveda chutou forte por baixo e exigiu grande defesa do goleiro Neto. A bola seguiu em jogo, no entanto, e Jajá ficou com a sobra dentro da área. O atacante finalizou novamente para o gol. A bola ainda sofreu desvio de Neto e bateu na trave antes de entrar.
FICHA TÉCNICA
Botafogo 1 x 2 Remo
Campeonato Brasileiro - 14ª rodada
Data: 2/5/2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (PE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols: Ferraresi, aos 13' do 1T (BOT) Alef Manga, aos 24' do 2T, e Jajá, aos 48' do 2T (REM)
Cartões amarelos: Vitinho e Danilo (BOT) Tchamba e Picco (REM)
Botafogo: Neto; Vitinha, Ferraresi, Bastos e Alex Telles (Marçal); Medina (Allan) (Tucu Corrêa), Danilo, Kadir (Edenílson), Montoro (Júnior Santos) e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (Braga); Patrick, Zé Welison (Picco), Pikachu, Zé Ricardo (Jaderson) e Jajá; Alef Manga (Poveda). Técnico: Léo Condé.