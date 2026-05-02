SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Santos empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Rollheiser. O Verdão, porém, buscou o empate na etapa final, com Flaco López.
O Palmeiras chegou a marcar o segundo gol nos acréscimos, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. A arbitragem identificou desvio no braço de Jhon Arias na sequência da finalização de Allan, invalidando o que seria o gol da virada.
O jogo também marcou o retorno do atacante Paulinho, do Palmeiras, que não atuava há 302 dias após passar por duas cirurgias na perna direita.
Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 33 pontos, mantendo sete de vantagem sobre o Flamengo e sem risco de ser ultrapassado nesta rodada.
Já o Santos deixa momentaneamente a zona de rebaixamento, mas pode retornar ao Z-4 caso Internacional e Atlético-MG vençam seus jogos neste domingo.
Lances importantes
Hino com um time só. O Santos atrasou a entrada em campo após problemas no trajeto do hotel ao Allianz Parque. A escolta enfrentou um acidente no caminho, e o percurso, que normalmente levaria 20 minutos, durou quase uma hora, comprometendo o planejamento da equipe. Assim que a delegação chegou ao estádio, árbitro e delegado da partida foram avisados. Ainda assim, o time não entrou a tempo da execução do hino nacional, realizado apenas com o Palmeiras perfilado.
Primeira chegada perigosa. Aos 10 minutos, o Palmeiras criou a primeira boa chance. O jovem Arthur recebeu passe de Marlon Freitas com liberdade pela lateral, arriscou o chute e levou perigo, com a bola passando perto da trave direita do Santos.
Resposta santista. O Santos reagiu aos 14 minutos. Rollheiser recebeu na intermediária ofensiva e finalizou de fora da área. A bola desviou em Murilo, mas Carlos Miguel fez boa defesa em dois tempos.
Chance clara interrompida. Aos 23 minutos, Gabigol tabelou com Rollheiser e saiu cara a cara com o gol, mas foi travado por Murilo no momento da finalização.
Nova oportunidade desperdiçada. Na sequência, após escanteio, a bola sobrou novamente para Gabigol, livre diante de Carlos Miguel. O atacante, porém, chutou por cima do gol. A bola ainda permaneceu em jogo e chegou a Rollheiser, mas a defesa palmeirense afastou o perigo.
Rollheiser abre o placar. Dois minutos depois, o Santos, que vivia seu melhor momento, saiu na frente. Gustavo Gómez chegou a afastar, mas a bola voltou para Rollheiser, que ajeitou e finalizou no canto esquerdo de Carlos Miguel. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.
Palmeiras reage. Após sofrer o gol, o Palmeiras retomou o controle ofensivo. Aos 31 minutos, Marlon Freitas encontrou Arthur livre pela esquerda. O lateral tentou encobrir Gabriel Brazão, mas mandou na rede pelo lado de fora.
Quase o empate. Pouco depois, Flaco López apareceu pela direita e cruzou para Jhon Arias, que subiu livre, mas não conseguiu alcançar a bola por centímetros, desperdiçando boa oportunidade.
Grande defesa de Brazão. Aos 37 minutos, Marlon Freitas deixou Jhon Arias na cara do gol, mas o colombiano parou em grande defesa de Gabriel Brazão, que saiu bem para fechar o ângulo.
Sequência de erros. Na jogada seguinte, Andreas Pereira cruzou, Gustavo Gómez ajeitou de cabeça e Maurício dominou na pequena área, mas finalizou para fora.
Mais uma chance desperdiçada. Aos 41 minutos, Jhon Arias cabeceou após cruzamento de Khellven, mas mandou por cima do gol, levando perigo.
Santos volta pressionando. O Peixe começou o segundo tempo em cima. Logo aos 2 minutos, Rollheiser recebeu passe de Oliva e deixou Barreal na cara do gol, mas o argentino finalizou na rede pelo lado de fora.
Carlos Miguel evita o segundo. Mantendo a pressão, o Santos criou nova chance em contra-ataque. Rollheiser cruzou, Gabriel Bontempo ajeitou de cabeça e Igor Vinicius finalizou, mas Carlos Miguel fez grande defesa, evitando o segundo gol santista.
Partida interrompida. Por volta dos 12 minutos, o jogo foi paralisado para atendimento a um torcedor que tentou pular da arquibancada. Ele sofreu fratura em uma das pernas, recebeu os primeiros socorros ainda no gramado e foi retirado de ambulância.
Flaco empata para o Verdão. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Palmeiras chegou ao gol de empate. Allan venceu disputa com Barreal e acionou Andreas Pereira, que cruzou rasteiro. Flaco López se antecipou à marcação e finalizou de primeira para o fundo da rede. Jogadores do Santos reclamaram de falta na origem da jogada.
Retorno aguardado. Aos 28 minutos, Paulinho entrou no lugar de Maurício, marcando seu retorno aos gramados após 302 dias. O atacante se recuperou de duas cirurgias na perna direita e voltou a ser opção para a equipe.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS
Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
Data e horário: 2 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Público: 41.282
Renda: R$ 3.997.352,77
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Luis Pacheco (Palmeiras); Gabriel Brazão (Santos)
Gols: Rollheiser, SAN (26'/1T); Flaco López, PAL (18'/2T)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Allan), Gustavo Gómez (Emiliano Martínez), Murilo e Arthur; Lucas Evangelista (Sosa) e Marlon Freitas; Mauricio (Paulinho), Andreas Pereira (Luis Pacheco) e Jhon Arias; Flaco López. Técnico: João Martins.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Willian Arão) e João Schmidt; Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Rollheiser (Mateus Xavier) e Barreal (Moisés); Gabigol (Rony). Técnico: Cuca.