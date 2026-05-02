SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num jogo agitado, com muitas chances e finalizações desperdiçadas, o Palmeiras arrancou um empate do Santos, na noite deste sábado (2), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Os visitantes --que chegaram atrasados à arena e não participaram da execução do hino nacional-- saíram na frente. Enquanto o Palmeiras foi mais agressivo nos primeiros minutos, foi Rollheiser, atacante argentino do time da Vila Belmiro, o primeiro a balançar as redes, aos 25 minutos, com chute forte de pé esquerdo.

Depois do gol, o time alviverde aumentou a pressão e desperdiçou uma série de chances, a melhor delas em um chute do colombiano Jhon Arias muito bem defendido por Gabriel Brazão.

Na saída para o intervalo, a torcida da casa vaiou muito a equipe, que teve muitos erros de passe.

Já na etapa final, o Santos mais uma vez se atrasou, mas teve boa chance já no segundo minuto, com Barreal. Aos 18 minutos, porém, o atacante Flaco López conseguiu enfim colocar o Palmeiras no placar, depois de receber de Andreas Pereira na cara do gol e tocar para dentro da rede.

Os dez minutos finais da partida tiveram muita pressão dos donos da casa, que recuperaram o apoio da torcida. Nos acréscimos, Allan bateu forte de fora da área, a bola desviou em Arias e entrou, mas análise do árbitro de vídeo mostrou que o colombiano tocou a redonda com a mão. O gol foi anulado.

Houve um princípio de confusão entre jogadores logo antes do apito final e quando a partida foi encerrada.

O Santos jogou sem o craque Neymar, que foi poupado. Já o Palmeiras foi comandado por João Martins, já que o técnico Abel Ferreira ainda cumpre suspensão.

Com esse resultado, o Palmeiras segue na liderança do Brasileiro, com 35 pontos, e completa sua 13ª partida, em todas as competições, sem sofrer uma derrota. A última vez que o time alviverde perdeu foi em 12 de março, por 2 a 1, contra o Vasco, pelo torneio nacional.

Já o Santos saiu, ao menos por enquanto, do Z4, somando 15 pontos --um a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

Também pelo Brasileiro, o Botafogo levou uma virada do Remo no estádio Nilton Santos, nos acréscimos, perdendo por 2 a 1. Foi a primeira vitória do Remo fora de casa no campeonato. Já em Salvador, no Barradão, o Vitória bateu o Coritiba por 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 41.282

Renda: R$ 3.997.352,77

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Luis Pacheco (Palmeiras); Gabriel Brazão (Santos)

Gols: Rollheiser, SAN (26'/1T); Flaco López, PAL (18'/2T)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Allan), Gustavo Gómez (Emiliano Martínez), Murilo e Arthur; Lucas Evangelista (Sosa) e Marlon Freitas; Mauricio (Paulinho), Andreas Pereira (Luis Pacheco) e Jhon Arias; Flaco López. Técnico: João Martins.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva (Willian Arão) e João Schmidt; Gabriel Bontempo (Zé Rafael), Rollheiser (Mateus Xavier) e Barreal (Moisés); Gabigol (Rony). Técnico: Cuca.