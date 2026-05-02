SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo jogando com um homem a menos durante boa parte do jogo, o Athletico contou com o apoio da torcida e segurou o empate em 0 a 0 com o Grêmio. O jogo na Arena da Baixada, na noite deste sábado (2), foi válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Athletico até começou a partida melhor, mas diminuiu o ritmo a partir da expulsão de Esquivel, aos 32 minutos. Até o intervalo, o Grêmio parecia não ter um homem a mais em campo, já que não conseguiu criar boas chances.

A segunda etapa foi diferente: o Grêmio dominou as ações e teve oportunidades para vencer, mas falhou nas conclusões. No fim do jogo, o time gaúcho também teve um jogador expulso, e o zero seguiu no placar.

Com o resultado, os paranaenses chegam a 23 pontos, mantendo a quinta colocação. O Grêmio, por sua vez, chegou a 17 pontos, e é o 12º.

O Athletico Paranaense tem a semana livre e só volta a jogar no dia 10 (domingo). O próximo compromisso é pelo Brasileirão, fora de casa, contra o Vasco.

Já os gaúchos têm compromisso pela Sul-Americana na próxima terça. Pela quarta rodada da fase de grupos, os comandados de Luís Castro visitam o Deportivo Riestra (ARG).

Linha do tempo da partida

Primeiro tempo

Fora! Aos 24 minutos, Enamorado ficou com a sobra na entrada da área e bateu rasteiro. Um desvio de Arthur Dias deixou o goleiro sem ação, mas a bola saiu raspando a trave.

VAR e expulsão! Aos 32 minutos, após confusão entre Esquivel e Enamorado, o árbitro é chamado para rever o lance no vídeo e mostra o cartão vermelho para o jogador do Athletico.

Segundo tempo

Fora! Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio da esquerda, Balbuena subiu na pequena área e cabeceou forte. A bola passou muito perto do travessão.

Perdeu! Aos 31 minutos, Pavón fez grande lance pela direita, invadiu a área e cruzou na segunda trave. Com o goleiro já batido, André cabeceou na pequena área e mandou para fora. Incrível!

10 contra 10! Aos 38 minutos, Riquelme recebeu cartão amarelo após se desentender com Benavidez, e acabou expulso.

Tira a zaga! Aos 40 minutos, após cruzamento da direita, a bola foi desviada na primeira trave e Gustavo Martins tirou em cima da linha. No rebote, Weverton fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X GRÊMIO

Data e Horário: 2 de maio (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Competição: Brasileirão - 14ª rodada

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Cartões amarelos: Viveros, Odair Hellmann, Benavidez (ATH); Riquelme (GRE)

Cartões vermelhos: Riquelme (GRE)

Athletico: Santos; Benavidez, Arthur Dias, Terán e Esquivel; Felipinho, Portilla (Riquelme) e João Cruz (Léo Derik); Bruninho (Dudu), Stiven Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Grêmio: Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Balbuena e Pedro Gabriel; Nardoni (Willian), Gustavo Martins e Leonel Perez; Gabriel Mec (Riquelme), Enamorado (André) e Braithwaite (Tetê). Técnico: Luís Castro