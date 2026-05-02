Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 33 - 14 - 10 - 3 - 1 - 24 - 11 - 13
2 - Flamengo - 26 - 12 - 8 - 2 - 2 - 24 - 10 - 14
3 - Fluminense - 26 - 13 - 8 - 2 - 3 - 23 - 16 - 7
4 - São Paulo - 23 - 13 - 7 - 2 - 4 - 17 - 11 - 6
5 - Athletico-PR - 23 - 14 - 7 - 2 - 5 - 20 - 15 - 5
6 - Bahia - 21 - 12 - 6 - 3 - 3 - 17 - 14 - 3
7 - Coritiba - 19 - 14 - 5 - 4 - 5 - 16 - 17 - (-1)
8 - Vitória - 18 - 13 - 5 - 3 - 5 - 16 - 18 - (-2)
9 - Red Bull Bragantino - 17 - 13 - 5 - 2 - 6 - 15 - 15 - 0
10 - Botafogo - 17 - 13 - 5 - 2 - 6 - 25 - 26 - (-1)
11 - Atlético-MG - 17 - 14 - 5 - 2 - 7 - 17 - 20 - (-3)
12 - Grêmio - 17 - 14 - 4 - 5 - 5 - 15 - 16 - (-1)
13 - Vasco - 16 - 13 - 4 - 4 - 5 - 18 - 19 - (-1)
14 - Cruzeiro - 16 - 14 - 4 - 4 - 6 - 18 - 24 - (-6)
15 - Corinthians - 15 - 13 - 3 - 6 - 4 - 9 - 11 - (-2)
16 - Santos - 15 - 14 - 3 - 6 - 5 - 19 - 22 - (-3)
17 - Internacional - 14 - 13 - 3 - 5 - 5 - 12 - 14 - (-2)
18 - Remo - 11 - 14 - 2 - 5 - 7 - 15 - 24 - (-9)
19 - Mirassol - 9 - 12 - 2 - 3 - 7 - 13 - 18 - (-5)
20 - Chapecoense - 8 - 12 - 1 - 5 - 6 - 12 - 24 - (-12)