SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG levou a melhor no clássico mineiro e venceu o Cruzeiro por 3 a 1 neste sábado (2), no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão.
O Galo garantiu a vitória com gols de Minda, Maycon e Cassierra. O Cruzeiro ainda diminuiu em pênalti convertido por Kaio Jorge. O clássico ainda teve as expulsões de Arroyo e Kaiki pelo lado celeste, e Lyanco pelo lado atleticano.
O resultado é uma resposta do Atlético, que vinha em má fase, sem vencer há dois jogos, e poupou no meio de semana. Com a vitória, o Galo chega aos 17 pontos no meio da tabela e deixa o rival Cruzeiro com 16, na parte de baixo e próximo da zona de rebaixamento
Agora o Atlético viaja em compromisso pela Copa Sul-Americana. O Galo enfrenta o Juventud, em Montevidéu, na terça (5), às 19h (de Brasília). Enquanto isso, o Cruzeiro também viaja para a Libertadores, onde encara a Universidad Católica em Santiago, na quarta (6), às 23h (de Brasília).
Lances importantes
O primeiro susto. O Atlético-MG começou o clássico assustando o próprio torcedor. Isso porque, ainda frio em campo aos 9 minutos, Everson se atrapalhou com a bola e quase deixou Kaio Jorge em condições de marcar. O goleiro atleticano se recuperou no lance, mas Lyanco precisou cortar o chute de Christian para afastar de vez o perigo.
Gol do Atlético. Aos 12 minutos, Renan Lodi apareceu no setor de ataque pela esquerda e cruzou forte na grande área, ainda na primeira trave. O zagueiro Jonathan Jesus tentou afastar para o Cruzeiro, mas a bola ficou com Cassierra. De costas para o gol, o atacante colombiano serviu Minda, que chegou batendo e inaugurou o marcador do Mineirão.
Pênalti para o Atlético. Com a vantagem no placar, o Galo apostou em descidas muito rápidas de contra-ataque. Aos 27 minutos, Cassierra voltou a acionar Minda. O equatoriano entrou em velocidade na área, foi interceptado por Kaiki e ficou pedindo pênalti. A arbitragem mandou o jogo seguir, mas o VAR entrou em ação e, depois de analisar no vídeo, o toque foi confirmado. Na conversão, Maycon tirou do goleiro e ampliou a vantagem no clássico.
Pressão celeste. O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com maior ímpeto ofensivo, mas ainda pecando muito nas ações. Aos 7 minutos, o cruzamento de Kaiki passou por Villarreal e ficou com Arroyo, que serviu Matheus Pereira. O meia tentou a finalização e viu a bola desviar, passando perto.
Expulsão. Mais participativo, Arroyo passou do ponto aos 18 minutos, ao encarar o adversário Alan Franco. Como punição, o equatoriano recebeu cartão amarelo. Logo no lance seguinte, o jogador cruzeirense precisou matar a descida de Renan Lodi com falta e voltou a receber cartão, vendo o vermelho nas mãos do árbitro e desfalcando o time no restante do clássico.
Gol do Atlético. Com a vantagem numérica dentro de campo, o Galo aproveitou o cenário para ampliar a vitória. Aos 25 minutos, Renan Lodi voltou a brilhar no ataque e cruzou na medida para Cassierra dentro da área. O atacante não perdoou e praticamente voou na bola para anotar o terceiro tento do Galo.
Outra expulsão. Como se não bastasse a derrota parcial e a expulsão de Arroyo, foi a vez de Kaiki exagerar dentro de campo. O lateral chegou atrasado em Natanael e chutou forte a perna de apoio do adversário. O VAR recomendou a revisão do lance e mais uma vez o cartão vermelho apareceu, deixando o Cruzeiro com dois a menos.
A terceira expulsão do clássico. O Atlético tinha o jogo sob controle, mas Lyanco ganhou protagonismo aos 33 minutos. Na ponta esquerda do campo, Bruno Rodrigues partiu para cima do defensor e aplicou uma caneta. O atleticano tentou tirar e levantou de mais o pé, acertando o rival. Sem titubear, a arbitragem mostrou vermelho direto. Lyanco ainda saiu de campo discutindo com o companheiro de equipe Renan Lodi.
Pênalti e gol de honra. O placar já parecia bem encaminhado, mas o Cruzeiro ainda tinha lenha para queimar, ainda mais com ajuda do rival. Aos 40 minutos, Kaio Jorge foi derrubado por Júnior Alonso dentro da grande área e o pênalti foi confirmado no mesmo instante. Na conversão, o próprio atacante chamou a responsabilidade e garantiu pelo menos um tento na derrota.
FICHA TÉCNICA
Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG
Campeonato Brasileiro - 14ª rodada
Data: 2/5/2026 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols: Kaio Jorge, aos 40' do 2T (CRU) Minda, aos 12' do 1T; Maycon, aos 32 do 1T; Cassierra, aos 25 do 2T (CAM)
Cartões amarelos: Christian, Arroyo, Matheus Pereira (CRU) Ruan, Alan Franco, Lyanco, Cassierra, Reinier (CAM)
Cartão vermelho: Arroyo e Kaiki (CRU) Lyanco (CAM)
Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes (Villarreal), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Bruno Rodrigues) e Gerson (João Marcelo); Arroyo, Matheus Pereira (Matheus Henrique) e Christian (Wanderson); Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco e Maycon; Minda (Reinier), Bernard (Kauã Pascini) e Cassierra (Soares). Técnico: Eduardo Domínguez.