SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caio Henrique, lateral-esquerdo do Monaco e nome bem avaliado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, recebeu contatos do Barcelona.
A reportagem apurou que o Barcelona fez uma consulta recente a intermediários do jogador, agenciado por Giuliano Bertolucci, de olho na próxima janela de transferências.
O Monaco não descarta uma venda, mas estipulou cerca de 15 milhões de euros (R$ 87,8 milhões) para iniciar conversas. Diretor de futebol do clube catalão, Deco conduz as tratativas.
A prioridade do Barça era Marc Cucurella, mas a pedida do Chelsea é considerada um entrave. A diretoria busca um lateral com características semelhantes às de João Cancelo, que pode retornar de empréstimo ao Al-Hilal após a Copa do Mundo.
Além de Caio Henrique, Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, também é bem avaliado internamente.
De volta
Caio Henrique passou recentemente por um período de recuperação física. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa no dia 6 de março, na vitória por 3 a 1 sobre o PSG, pouco antes da convocação da seleção brasileira para amistosos contra França e Croácia, na última Data Fifa.
O lateral soma cinco jogos pela seleção brasileira e vinha sendo presença constante nas listas de Ancelotti.
Neste sábado, na vitória sobre o Metz, voltou a atuar: entrou nos minutos finais e deu a assistência para o gol da vitória, marcado por Ansu Fati nos acréscimos.