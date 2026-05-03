SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A suspensão de André, expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, abre espaço para Allan no meio-campo do Corinthians contra o Mirassol, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, pela competição nacional.

O volante agrada bastante ao técnico Fernando Diniz e pode ganhar sequência como titular. Ambos trabalharam juntos no Fluminense, em 2019.

A reportagem apurou que Diniz chegou a cogitar a entrada de Allan no lugar de André no último jogo, contra o Peñarol, pela Libertadores. Na ocasião, porém, optou por manter o jovem entre os titulares.

Na avaliação do treinador, Allan vive momento melhor que André, o que justificaria uma mudança na equipe. Ainda assim, a decisão foi manter a prata da casa para reforçar a confiança no jogador em meio a um momento adverso.

Diniz também valoriza a postura de André no dia a dia. O atleta é visto como discreto, educado e bem quisto por companheiros, comissão técnica e funcionários do clube.

Internamente, inclusive, o treinador segue defendendo que André não teve a intenção de fazer o gesto obsceno que resultou em sua expulsão no clássico contra o Palmeiras, no dia 12 de abril. A explicação do jogador é de que apenas ajeitava o calção. A versão, no entanto, não foi totalmente aceita pela diretoria, que optou por multar o atleta em 10% do salário.

Mesmo assim, Diniz enxerga André como o jogador de maior potencial de projeção no elenco e entende que tirá-lo da equipe neste momento poderia prejudicar seu desenvolvimento. Nos bastidores, ele ainda é tratado como um atleta em formação, apesar da rápida ascensão e do interesse de clubes europeus.

Suspensão vira oportunidade para Allan

A expulsão contra o Vasco, após falta dura em Thiago Mendes, rendeu a André dois jogos de suspensão, definidos em julgamento realizado na última sexta-feira pelo STJD.

Além de cumprir o gancho automático contra o Mirassol, o volante também desfalcará a equipe no clássico contra o São Paulo, no próximo fim de semana, na Neo Química Arena.

O cenário abre espaço para Allan iniciar como titular e tentar consolidar sua posição. Atualmente, ele é tratado por Diniz como uma espécie de "12º jogador".

Inclusive, a opção por escalar Raniele na lateral direita contra o Vasco, diante da ausência de Matheuzinho, teve como um dos objetivos justamente abrir espaço para Allan no meio-campo. A escolha também buscava conter as investidas de Andrés Gómez pelo lado esquerdo do ataque vascaíno.