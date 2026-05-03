O Uberabinha foi derrotado por 2 a 0 pelo Nacional de Muriaé neste sábado (2), no Estádio Municipal Radialista Mário Heleno, em Juiz de Fora, e segue sem pontuar no Campeonato Mineiro Sub-20. Os dois gols da partida foram marcados por Creiler Júnior, na segunda etapa.

Com o resultado, a equipe juiz-forana chega à quarta derrota consecutiva e permanece na última colocação geral da competição. A sequência negativa aumenta a pressão por reação na tabela, especialmente na disputa por uma vaga entre os dez melhores que avançam à próxima fase.

Após a partida, o técnico Diego Cardoso destacou as dificuldades enfrentadas ao longo do jogo e as mudanças forçadas no planejamento da equipe. “Complicado falar nesse momento, após a quarta derrota consecutiva. Sabíamos que no primeiro tempo teríamos que suportar uma pressão. No segundo tempo, a ideia era, após 15, 20 minutos, começar a propor o jogo”, afirmou.

O treinador também citou problemas físicos como fator determinante para a alteração da estratégia inicial. “Alguns jogadores tiveram câimbras, e isso fez com que a gente mudasse totalmente o que tinha planejado para as substituições. Infelizmente sofremos dois gols”, completou.

O Uberabinha volta a campo no próximo domingo (10), às 10h, quando enfrenta o São João del-Rei, no Complexo Esportivo Bonfim, em São João del-Rei, em busca dos primeiros pontos na competição.

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