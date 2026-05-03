SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - Abel Ferreira cumpriu suspensão no empate contra o Santos, no sábado (2), mas o Palmeiras que ele levou a campo, e foi comandado pelo auxiliar João Martins, roubou a cena no dia do retorno do atacante Paulinho após 302 dias e o último confronto no "Allianz Parque" -na próxima segunda-feira (4), o Nubank anuncia o novo nome da arena.

As escolhas do técnico português deixaram muitos torcedores surpresos. O Palmeiras entrou em campo com Khellven na vaga de Giay, Maurício no lugar de Sosa, e um trio de meio-campistas: Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista (na vaga de Allan).

Khellven demonstrou insegurança no 1º tempo e foi substituído no intervalo. João Martins colocou Allan na partida, e o garoto foi o lateral-direito do Palmeiras até o fim do jogo.

Lucas Evangelista também não foi bem e deixou o campo com 15 minutos do 2º tempo. O meio-campista deveria dar mais liberdade para Andreas Pereira, mas o camisa 8 ficou encaixotado na dupla de zaga do Santos, foi presa fácil para os defensores e pouco participou dos primeiros 45 minutos.

Maurício, outra novidade, também não empolgou. O meia perdeu a titularidade para Sosa, e segue sem conseguir repetir as boas atuações do início da temporada.

Flaco López afirmou após o jogo que o esquema do Palmeiras no clássico contra o Peixe não era o que a equipe estava acostumada.

"Se estamos aqui é por que estamos preparados para fazer tudo isso. É um jeito que não estamos acostumados a jogar, é normal, mas sempre lutamos até o fim. Não faltou entrega, mas na técnica vai sair. Estou feliz pela entrega do time, lutamos até o fim. Fizemos o gol da virada, mas a sorte é assim... futebol", disse Flaco López.

A torcida palmeirense lotou o Allianz Parque na esperança de ver um "dia de festa". O jogo contra o Santos, que está em 15º lugar do Brasileirão, marcou a última partida do Allianz Parque, que será renomeado pelo Nubank, e a volta de Paulinho após 302 dias.

Paulinho disputou 16 minutos e foi ovacionado pela torcida desde o aquecimento. O atacante não atuava desde o dia 4 de julho do ano passado, na partida contra o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes.

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (5), às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos, contra o Sporting Cristal, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.