SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca quer reforços para o segundo semestre no Santos.

Mesmo ciente das limitações financeiras do clube, que convive com uma dívida próxima de R$ 1 bilhão, o treinador entende que o elenco precisa ser fortalecido para a sequência da temporada.

Desde que retornou ao Peixe, Cuca se dedica intensamente ao trabalho no CT Rei Pelé. O treinador, inclusive, passou a morar no local e mergulhou no processo de montagem do elenco, buscando alternativas para melhorar o desempenho da equipe -ainda que reconheça que isso passa diretamente por novas contratações.

A tendência é que Cuca participe de forma ativa das movimentações do Santos durante a paralisação para a Copa do Mundo. O treinador costuma se envolver diretamente em indicações e até em contatos com possíveis reforços.

"Eu moro no CT, fico pensando o time todos os dias, imaginando melhoras a fazer. O mercado é duro, mas a gente pode melhorar o nosso elenco. Vamos em busca disso. Queremos um segundo semestre melhor que o primeiro", disse Cuca, após o empate com o Palmeiras pelo Brasileirão.

Sequência pesada exige elenco mais forte

O Santos disputa atualmente três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A maratona de jogos já pressiona o elenco.

Nos próximos dias, o Peixe terá compromissos importantes: enfrenta o Deportivo Recoleta, no Paraguai, pela Sul-Americana, recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão e, por fim, encara o Coritiba, fora de casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil -a ida, na Baixada Santista, terminou empatada em 1 a 1.

Cuca ressalta que, para manter competitividade nas três frentes, será necessário encorpar o elenco. Alguns jogadores já apresentam desgaste físico, como o lateral Mayke, que foi titular contra o San Lorenzo no meio de semana e, no empate com o Palmeiras, começou no banco após sentir o desgaste.

"Muito difícil, porque machuca. O Mayke hoje não estava em condições de jogo. Tem jogador jogando no limite. Se pudermos, e a gente pode, temos que trabalhar bem o segundo semestre para fortalecer", finaliza Cuca.

Além da pressão por resultados nas competições eliminatórias, o Santos também luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro iniciou a 14ª rodada dentro do 4.

O empate com o Palmeiras tirou o Peixe da zona, mas a permanência fora da degola ainda é incerta. O time pode retornar já neste domingo, caso o Internacional vença -ou até mesmo empate- com o Fluminense, no Beira-Rio.