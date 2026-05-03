SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Praia Clube é tricampeão da Superliga Feminina de vôlei! Na final "Pão de Queijo", a equipe bateu o Minas na manhã deste domingo (3), no Ibirapuera, por 3 sets a 0, com parciais de 29/27; 25/21 e 25/13.

O Praia volta a levantar o título após a temporada 2022/23, quando também superou o Minas na final. Anteriormente, o time do triângulo mineiro tinha vencido em 2017/18.

Rivalidade mineira

Esta foi a sétima vez que Minas e Praia se enfrentaram na final da Superliga Feminina nos últimos oito anos.

A equipe de Belo Horizonte levou a melhor em quatro oportunidades (2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2023/24), contra duas do Praia (2022/23 e 2025/2026).

A taça volta para Minas Gerais após a conquista do Osasco na temporada passada.

Carol Gattaz deu adeus ao vôlei com uma última conquista. A central, de 44 anos, anunciou aposentadoria em março, e deixou as quadras após o duelo entre Praia Clube e Tijuca, na última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina.

O título do Praia teve a assinatura de um elenco que conta com grandes nomes do vôlei feminino, e alguns com passagens marcantes pela seleção brasileira.

Adenízia, que foi capitã, Natinha, Macrís e Gattaz foram medalhistas olímpicas. O time teve também estrangeiras, como Fingall e Caffrey, dos Estados Unidos, e Koleva, da Bulgária.

A Superliga teve, pela primeira vez, uma decisão entre times comandados por técnicos estrangeiros. O Praia é comandado pelo português Rui Moreira, enquanto o Minas tem à beira da quadra o italiano Lorenzo Pintus.

Zé Roberto, técnico da seleção brasileira feminina, marcou presença na final da Superliga.

A Liga das Nações terá início no dia 3 de junho, contra a Holanda, em Brasília. Em setembro, a seleção vai participar do pré-olímpico, que será realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Como foi o jogo

Susto e Praia na frente

O jogo mal havia começado e o Praia teve um susto, Gabi Martins saltou e colocou a mão no tornozelo direito logo após pousar. Após atendimento médico, a central permaneceu em quadra.

O Minas começou pontuando e chegou a estar em vantagem, mas no "lá e cá", o Praia conseguiu a dianteira no placar pela primeira vez após bons saques de Caffrey.

Em um jogo "amarrado", nenhum dos times conseguiu se desgarrar, mas o Praia se mostrava melhor. No 16º ponto do Minas ? o Praia tinha 18 ?, foi um rally com boas defesas e levantou o Ibirapuera.

O Praia chegou a 21 a 17 e esteve perto de fechar, mas o Minas reagiu e obrigou a equipe alvirrubra a parar o jogo. Ainda assim, a equipe do técnico Lorenzo Pintus empatou. Em meio à tensão, erros e boas defesas, o Praia fechou em 29/27.

Pri Daroit foi a principal pontuadora do Minas, com cinco, e Adenízia destacou-se pelo lado do Praia, com 7.

Brilho de Caffrey e set para o Praia

O Minas começou o segundo set mais atento e consistente no jogo coletivo ? Nowicka, com dois aces, incendiou o time ? e chegou a ter 10 a 5 no placar. O Praia, porém, reagiu com uma boa marcação, empatou e virou no 15 a 14, com pontos de Caffrey.

O time do técnico Rui Moreira cresceu e conseguiu mudar o cenário do set. Mesmo com a paralisação de Lorenzo, o Praia manteve o ritmo e chegou a 19 a 15, com direitinho a "largadinha" de Caffrey.

O Minas tentou mudar a estatura na rede e buscou a reação na reta final, mas a equipe de Uberlândia fechou em 25 a 21.

Michelle, do Praia, fez sete pontos no segundo set, e Johnson, do Minas, fez seis.

Praia fecha e garante título

O terceiro set começou com o Minas sob tensão, mas com os dois time comentando falhas e também protagonizando bons rallys. O Minas até conseguiu estar à frente, mas o Praia, mais "solto", voltou ao bom ritmo e tomou a dianteira.

Aos poucos, o Praia foi conseguindo desgarrar e construir uma boa vantagem ? esteve com sete pontos à frente. O título, então, se tornou questão de tempo. A torcida passou a gritar "olê, olê, olê, olá, Praia... Praia". O troféu veio com 25 a 13.