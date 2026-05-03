SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras registrou um boletim de ocorrência contra o torcedor que tentou invadir o gramado no clássico com o Santos e bloqueou ele do sistema de venda de ingressos para jogos em que o clube é mandante.

O torcedor alviverde quebrou a perna durante a tentativa de invasão. O indivíduo apresentava sinais de embriaguez, segundo depoimento de testemunhas apurados pelo UOL.

O homem estava fantasiado de Hulk, com o corpo pintado de verde. O UOL apurou que ele é natural do Paraná.

Segundo apuração da reportagem, o torcedor estava no setor oeste central do estádio. Ele subiu por uma grade na escada de acesso ao gramado e saltou da arquibancada. Na queda, sofreu a fratura.

O torcedor deixou o estádio de ambulância, o que paralisou a partida por cerca de dois minutos. O árbitro Raphael Claus registrou o ocorrido na súmula.

Informo que aos 09 (minutos) do segundo tempo houve a invasão ao campo de jogo por parte de um torcedor da equipe mandante, na qual o mesmo se acidentou e necessitou de atendimento médico que se iniciou aos 10 minutos na lateral externa do campo de jogo. Aos 12 (minutos) foi necessária a paralisação da partida para a entrada da ambulância para retirá-lo Raphael Claus, na súmula