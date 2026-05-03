SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kimi Antonelli venceu o GP de Miami após uma disputa com Lando Norris ao longo de toda prova. O atual campeão do mundo foi o segundo, com Oscar Piastri em terceiro, também com a McLaren. A quarta etapa do campeonato da Fórmula 1 foi mais uma corrida com muitas ultrapassagens e a primeira vez que tivemos uma equipe desafiando a Mercedes por toda a corrida. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi quem ganhou mais posições durante a corrida, mas terminou fora dos pontos, em 12º.

Com o resultado, Antonelli ampliou sua vantagem na liderança do campeonato para 20 pontos, aproveitando que George Russell teve uma corrida apagada e não passou do quarto lugar, mesmo passando Charles Leclerc, que rodou na volta final, na última curva. Leclerc vinha em terceiro até duas voltas para o final, mas perdeu posições também para Piastri e Max Verstappen, que foi quinto.

Leclerc toma a ponta e Verstappen roda na largada

A largada foi bastante movimentada: saindo da pole, Kimi Antonelli saiu mal e perdeu a posição para Max Verstappen e Charles Leclerc. Verstappen fechou Lando Norris e logo depois rodou sozinho ao dividir a curva com Leclerc, que tomou a liderança com Antonelli em segundo e Norris em terceiro.

Antonelli chegou a passar Leclerc na briga pela liderança, mas foi superado de volta e também perdeu a posição para Norris antes de um Safety Car neutralizar a prova na volta 6. Foram dois incidentes independentes: Isack Hadjar bateu sozinho e Liam Lawson se chocou com Pierre Gasly, que capotou, mas saiu bem do carro.

A disputa entre Norris e Antonelli duraria por toda a prova, com os dois trocando de posição algumas vezes. Com 20 voltas para o final, Antonelli estava na frente, mas reclamava dos pneus e não conseguia abrir vantagem, diferentemente do que aconteceu com os carros da Mercedes nas primeiras corridas do ano.

Bortoleto foi o piloto que mais ganhou posições na prova

O brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 21º depois de ter tido vários problemas técnicos no sábado, recuperou posições e estava em 18º quando o SC foi acionado. Ele chegou a perder parte da asa dianteira em um toque com Sergio Perez e estava reclamando de falta de potência, como em corridas anteriores.

Mesmo sem parte da asa, o piloto da Audi passou Perez e Arvid Lindblad. Bortoleto foi o penúltimo piloto a parar, depois de ter tirado boa parte da diferença para os carros que vinham a sua frente, as Haas e Williams. O brasileiro conseguiu descontar uma desvantagem que chegou a ser de 10s, passou Esteban Ocon, e chegou em 12º.

A próxima etapa será o GP do Canadá, daqui a três semanas.

Resultado final do GP de Miami

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 54 voltas

2. Lando Norris (McLaren) +2.660

3. Charles Leclerc (Ferrari) +25.208

4. Oscar Piastri (McLaren) +25.881

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) +36.438

6. George Russell (Mercedes) +36.724

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +47.954

8. Franco Colapinto (Alpine) +1:00.125

9. Carlos Sainz (Williams) +1:16.740

10. Alexander Albon (Williams) +1:25.502

11. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1 volta

12. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta

13. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1 volta

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 volta

16. Sergio Perez (Cadillac) +1 volta

17. Lance Stroll (Aston Martin) +1 volta

18. Valtteri Bottas (Cadillac) +2 voltas

Não completaram

19. Nico Hulkenberg (Audi) DNF

20. Liam Lawson (Racing Bulls) DNF

21. Pierre Gasly (Alpine) DNF