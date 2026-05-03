RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol nos instantes finais, o Vasco conseguiu arrancar um empate com o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileiro neste domingo (3). O resultado de 2 a 2 no Maracanã evitou que o Flamengo reduzisse a distância em relação ao Palmeiras.
Pedro e Jorginho fizeram os gols para o Flamengo, enquanto Robert Renan e Hugo Moura, no último lance do jogo, aos 51 minutos do segundo tempo, empataram para o Vasco.
O Flamengo fica com 27 pontos, seis a menos que o Palmeiras, que empatou com o Santos na rodada. O Vasco chegou aos 17 pontos, no meio da tabela.
O jogo foi visto in loco pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que esta a 15 dias da convocação final para a Copa 2026.
Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, domingo, às 19h30. Já o Vasco recebe no mesmo dia o Athletico-PR, às 20h30, em São Januário.
Antes, o Fla tem duelo contra o Independiente Medellín, pela Libertadores, quinta, às 21h30, fora de casa. Na quarta, o Vasco vai ao Chile enfrentar o Auxad Italiano pela Sul-Americana, às 19h.
HÁ VIDA SEM ARRASCA?
Na falta de meias disponíveis, diante das lesões de Arrascaeta e Paquetá, além da suspensão de Carrascal, Leonardo Jardim recorreu a um Flamengo no 4-2-4. Plata foi o segundo atacante mais colado em Pedro, enquanto Luiz Araújo atuou na direita.
A estratégia do Vasco, por outro lado, foi começar com a dobradinha de Paulo Henrique e Puma Rodríguez no lado direito. Com a bola, um lateral virava ponta. Sem a bola, marcação com linha de cinco (5-3-2).
PEDRO MOSTRA CREDENCIAIS A ANCELOTTI
O Flamengo começou muito bem. Logo aos 7 minutos, Pedro mandou um recado para Ancelotti em formato de gol. O centroavante conseguiu petecar a bola que estava na área, em disputa com os zagueiros, e bateu de canhota. Léo Jardim até tocou nela, mas não conseguiu defender.
Apesar do gol logo cedo, não dá para dizer que o Flamengo teve o controle do jogo. O clássico estava vivo. Bem vivo.
Do ponto de vista vascaíno, o problema foram as decisões erradas em situações mais claras de gol. Um lance em que Brenner aproveitou erro de Samuel Lino e partiu no 3 contra 2 diante da zaga do Fla resume isso: em vez de passar a bola, tentou um chute de canhota de longe e nem assustou Rossi.
O Fla também incomodou o Vasco quando atacou. Jogo franco, aberto. Luiz Araújo teve chance preciosa, mas a direita não é a melhor dele. Plata deu uma chapada após escanteio, Léo Jardim, o goleiro, defendeu bem.
O Vasco teve até um gol bem anulado na reta final do primeiro tempo, porque David estava impedido. De todo modo, apesar dos erros técnicos de lado a lado, o 1 a 0 foi pouco para o primeiro tempo, como um todo.
FLAMENGO AMPLIA
O jogo seguiu aberto na volta para o segundo tempo, com o Flamengo exagerando na pressa e pecando na precisão.
O técnico Leonardo Jardim, em uma das subidas frustradas, até fez sinais de que queria mais trocas de passes, um giro mais preciso com a posse. Para o Vasco, parecia o cenário ideal essa trocação toda.
Até que uma jogada relativamente boba propiciou o segundo gol do Flamengo. No contra-ataque puxado por Luiz Araújo, Pedro recebeu na área e dominou mal. Mesmo sem ângulo e indo em direção à linha de fundo, recebeu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR para checar o lance e marcou pênalti. Jorginho, com pulinho, não perdeu.
RENATO MUDA O VASCO
O segundo gol deixou o Vasco nas cordas. Para recuperar a consciência, Renato Gaúcho fez logo três mudanças.
Ele abandonou a dobra de lateral, tirando PH para entrada de Andrés Gómez, e trocou os dois atacantes: Adson e Spinelli entraram.
Leonardo Jardim respondeu com Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino, e De La Cruz substituindo Luiz Araújo. Taticamente, o time ficou igual, mas com jogadores de características diferentes nas funções.
EMOÇÃO NO FIM E EMPATE
O cenário na arquibancada do Maracanã refletiu o que estava acontecendo em campo. A maioria rubro-negra cantando e reagindo aos lances, enquanto os vascaínos assistiam inertes.
Mas o jogo ficou vivo de novo quando Robert Renan subiu livre após escanteio para diminuir para o Vasco, já aos 38 minutos do segundo tempo.
O Flamengo já tinha acionado Saúl e a última substituição foi a saída de Pedro, muito aplaudido. O Vasco tentou sufocar no fim, principalmente com bolas cruzadas e acelerando o jogo com Gómez. Até que Hugo Moura, no instante final, conseguiu o gol de cabeça que gerou o empate.
Empate com gosto de vitória para o Vasco e muito amargo para o Flamengo.
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De La Cruz); Plata, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
VASCO
Leonardo Jardim, Paulo Henrique (Andrés Gomez), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes, Rojas (Nuno Moreira); Puma Rodríguez, Brenner (Spinelli) e David (Adson). Técnico: Renato Gaúcho.
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)
Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Rocha (SP)
Cartões amarelos: Léo Pereira, Plata e Alex Sandro (FLA); Barros, Cuesta e Paulo Henrique (VAS)
Gols: Pedro (FLA), aos 7'/1ºT; Jorginho (FLA), aos 15'/2ºT, Robert Renan (VAS), aos 38'/ºT , e Hugo Moura (VAS); aos 51'2ºT