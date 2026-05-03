SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2, na tarde deste domingo (3), no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Brasileirão.

Artur abriu o placar para o Tricolor do Morumbi, Luciano Juba empatou para a equipe baiana, Ferreira marcou o gol da vitória são-paulina, mas Erick, nos minutos finais dos acréscimos, marcou o gol de empate.

Com o resultado, o São Paulo foi a 24 pontos na 4ª posição da tabela. Já o Bahia chegou a 22 e ocupa o 6º lugar.

Lucas, que voltava neste domingo (3) após um mês como desfalque, sentiu nova lesão e deixou o São Paulo com 10 nos minutos finais. Ele entrou em campo aos 17 minutos do 2º tempo, e aos 37 sofreu uma nova lesão: após dividia ele reclamou muito de dores na perna direita e deixou o campo de maca.

A equipe de Roger Machado volta a campo na quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o O'Higgins, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

Já o Bahia só joga no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova.

LANCES IMPORTANTES

Artur abre o placar para o São Paulo. Aos 17 minutos do 1º tempo, Wendell ganhou divida no campo de ataque e tocou para Artur na entrada da área. O atacante ajeitou de perna esquerda e bateu colocado sem chances de defesa para Léo Vieira. 1 a 0.

Luciano Juba empata para o Bahia com um golaço. Aos 16 minutos do 2º tempo, Everton Ribeiro deu passe para Jura, o lateral esquerdo arriscou de fora da área e marcou um golaço de fora da área.

Ferreira coloca o São Paulo na frente mais uma vez. Aos 28 minutos do 2º tempo, Calleri cruzou na segunda trave, e Ferreira apareceu sozinho para fazer o gol de cabeça.

Erick empata para o Bahia no fim do jogo. Aos 51 minutos do 2º tempo, Ademir finalizou, a bola bateu em Sabino e tocou no travessão. No rebote, Erick empurrou para a rede.

SÃO PAULO

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Bobadilla, Danielzinho (Luan), Artur e Cauly (Lucas Moura); Luciano (Ferreira) e Calleri. Técnico: Roger Machado

BAHIA

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kike Olivera (Sanabria), Erick Pulga (Ademir) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Enzo Díaz e Bobadilla (SAO); Acevedo, Erick e Sanabria (BAH)

Gol: Artur, aos 17 minutos do 1º tempo, e Ferreira, aos 28 minutos do 2º tempo (SAO); Juba, aos 16 minutos do 2º tempo, e Erick, aos 51 minutos do 2º tempo (BAH)