SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Internazionale confirmou, na noite europeia de domingo (3), uma conquista que já estava muito bem encaminhada. Com uma vitória por 2 a 0 sobre o Parma, no estádio San Siro, em Milão, a equipe azul e preta assegurou com três rodadas de antecedência o título do Campeonato Italiano.

É o 21º "scudetto" do clube, que só está atrás da Juventus na lista de maiores campeões do certame. A agremiação de Turim, após nove conquistas seguidas de 2012 a 2020, contabiliza 36 taças ?duas foram revogadas por escândalo de manipulação de resultados.

Na edição 2025/26 da competição, a superioridade da Inter foi clara. Com 26 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, soma 82 pontos. A segunda colocação é do distante Napoli, que tem 70 e não chegou a ameaçar o primeiro colocado.

No sábado (2), o Napoli empatou por 0 a 0 com o Como, fora de casa. Dessa maneira, bastava à Inter um empate em seus domínios com o mediano Parma, 12º colocado, para assegurar matematicamente a conquista.

O jogo foi como boa parte da campanha, sem sustos. No finzinho do primeiro tempo, aos 46 minutos, Marcus Thuram recebeu ótimo passe de Piotr Zielinski e abriu o placar. Aos 35 da etapa final, foi a vez de Henrikh Mkhitaryan aproveitar bom toque de Lautaro Martínez.

Os comandados de Cristian Chivu ?que tiveram uma campanha decepcionante na Champions League, caindo no primeiro mata-mata diante do Bodo/Glimt, da Noruega? lutarão por outro troféu no próximo dia 13. No Estádio Olímpico de Roma, duelarão com a Lazio pela Copa da Itália.