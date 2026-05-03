(UOL/FOLHAPRESS) - Com gol de Endrick, o Lyon venceu o Rennes neste sábado (3) por 4 a 2, em confronto pela 32ª rodada do Campeonato Francês. O camisa 9 soma quatro gols e seis assistências em 13 partidas disputadas no torneio nacional.
Os gols do jogo foram marcados por Yaremchuk, Tolisso, Afonso Moreira e pelo brasileiro, para os donos da casa, e Al-Taamari e Lepaul, pelos visitantes. O Lyon assumiu a terceira posição da classificação com 60 pontos conquistados, enquanto o Rennes está em quinto, com quatro a menos.
As equipes voltam a campo no próximo domingo (10): a equipe de Endrick visita o Toulouse, e o Rennes recebe o Paris FC, em jogos que acontecem às 16h (de Brasília).
ENDRICK MARCOU GOLAÇO E CONCRETIZOU VITÓRIA
O camisa 9 até finalizou contra o gol rival nos primeiros 45 minutos, mas foi no segundo tempo que fez o seu. O brasileiro recebeu belo passe na grande área e finalizou forte no alto, sem chance para Samba, aos 25 minutos.
Na primeira etapa, o Rennes abriu o placar logo aos 6 minutos, mas o Lyon empatou aos 37 e virou de pênalti, aos 42. Na segunda metade da partida, os visitantes empataram logo aos 3 minutos, e os donos da casa voltaram a frente do duelo menos de 5 minutos depois, aos 7, além do tento marcado por Endrick, que concluiu o placar.