SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid entrou em campo neste domingo (3) e venceu o Espanyol por 2 a 0, dentro do RCDE Stadium, em Cornella. O resultado adiou o título do rival Barcelona em La Liga. Os dois gols foram marcados por Vini Jr.

TÍTULO ADIADO E CLÁSSICO DECISIVO

Com o resultado, o Real Madrid adia o título do Barcelona em La Liga. Restando quatro rodadas para o fim do campeonato e 12 pontos em disputa, 11 pontos separam o líder e vice-líder.

Além disso, o Real leva a decisão para o clássico. Na próxima rodada, Barcelona e Real Madrid se enfrentam no Camp Nou. O jogo acontece no domingo (10), às 16h (de Brasília), e a vitória catalã definiria de vez o Campeonato Espanhol.

O Real Madrid tenta evitar a sua segunda temporada consecutiva sem conquistar um título. Para isso, em cenário improvável, precisa vencer o Barcelona no clássico e ainda tirar oito pontos de diferença em três jogos.

LANCES IMPORTANTES

Na trave. O Real Madrid começou o jogo dominando as ações, como esperado, e quase abriu o placar aos 8 minutos. Pela direita, Arnold cruzou por baixo e Vini Jr. deu sequência no lance. O brasileiro girou e chutou para o gol, mas viu a bola desviar na marcação e ainda encontrar o pé da trave.

Indisciplina. Aos 22 minutos, o Real Madrid descia para o ataque e Vini Jr. acabou se incomodando com a marcação. O brasileiro empurrou o defensor em lance distante da bola e acabou recebendo cartão amarelo.

Expulsão revertida. Vini Jr. voltou a ser protagonista aos 25 minutos, ao prender a bola no meio de campo e receber a falta de El Hilali. A arbitragem achou o lance duro e mostrou cartão vermelho direto para o jogador do Espanyol. Na sequência, o VAR entrou em ação e recomendou a revisão. Após ir ao monitor, o árbitro Jesús Gil reverteu a decisão e aplicou apenas amarelo.

Quase pelo alto. O Real Madrid diminuiu a pressão e passou a atacar com maior pontualidade. Foi na bola parada que o gol quase veio, aos 34 minutos, em novo cruzamento de Arnold. Desta vez quem subiu foi Rudiger, mas o alemão não conseguiu desviar e a bola passou rente a trave. O lance ainda acabou anulado por impedimento.

Outra vez na bola parada. Arnold voltou a se destacar em cruzamentos no jogo, aos 42 minutos, em falta sofrida por Vini Jr. Em bola na área, Brahim Díaz dominou e girou batendo firme. O lance assustou, mas o goleiro estava na bola e ela viajou por cima do gol.

Quase o castigo. No último lance do primeiro tempo, o Real Madrid ficou perto de ser surpreendido. Em cobrança de escanteio fechada na primeira trave, Cabrera se antecipou e desviou de cabeça. O goleiro Lunin fez uma grande defesa para manter o zero no placar. A bola tinha endereço certo.

Gol do Real Madrid. O Real não tinha uma grande atuação, mas Vini Jr. seguia em destaque. Aos 10 minutos do segundo tempo, o brasileiro trouxe de fora para dentro e tabelou com Gonzalo García, que recém havia entrado. O brasileiro ainda cortou dois marcadores antes de finalizar com frieza e abrir o placar.

Domínio e susto. Com o gol e as alterações promovidas pelo técnico Arbeloa, o Real passou a jogar com maior tranquilidade. Ainda assim, deixo espaço para algumas poucas descidas do Espanyol. Aos 20 minutos, Terrats tentou o empate em finalização à distância e assustou o torcedor.

Golaço do Real Madrid. A tarde era de Vini Jr. e o brasileiro voltou a aparecer para o Real Madrid. Aos 21 minutos, o brasileiro trocou o garçom e tabelou com Jude Bellingham. O inglês devolveu de letra e Vini acertou um lindo chute no ângulo de Dmitrovic, ampliando o resultado.

Quase o terceiro. Vini Jr. disparou pela esquerda aos 35 minutos e arrastou toda a marcação. O lance liberou espaço no meio para Mastantuono. O brasileiro acionou o argentino com bola açucarada e a finalização só não terminou em gol porque o goleiro trabalhou bem.