SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino do Santos neste domingo (3), um dia após o empate com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por um momento de tensão envolvendo Neymar e Robinho Júnior.

A situação ocorreu durante uma disputa de bola mais ríspida. Neymar entrou com mais força, o que gerou reclamação imediata de Robinho Júnior e deu início a uma discussão entre os dois ainda no gramado.

A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL

CLIMA FOI QUENTE, MAS VISTO COMO NORMAL

Internamente, o episódio foi tratado com naturalidade. Pessoas ligadas ao clube consideram o desentendimento algo comum em treinos de alta competitividade.

Segundo apuração do UOL, a atividade deste domingo teve nível de intensidade elevado, o que ajuda a explicar o tom mais acalorado da discussão. Ainda de acordo com fontes do clube, Neymar e Robinho Júnior já se acertaram no vestiário após o treinamento.

Apesar disso, houve descontentamento por parte de pessoas próximas a Robinho Júnior, que chegaram a acionar a diretoria santista para registrar reclamação sobre o episódio. Procurado, o estafe do jovem atacante afirmou ter sido pego de surpresa com a informação e preferiu não se manifestar.

Já a assessoria de Neymar não respondeu até o momento. O espaço segue aberto para posicionamento e a matéria será atualizada, caso isso ocorra.

A comissão técnica mantém o entendimento de que o caso não terá desdobramentos internos.

O Santos volta a campo nesta terça-feira, quando enfrenta o Recoleta, do Paraguai, fora de casa. A partida é válida pela Copa Sul-Americana, competição que o Peixe ainda não venceu após três rodadas.