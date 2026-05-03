SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do São Paulo, Lucas Moura corre risco de não voltar mais a jogar em 2026.

LESÃO NO TORNOZELO DIREITO

O atacante do São Paulo sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o segundo tempo da partida contra o Bahia, neste domingo, e há forte preocupação de que o problema envolva um rompimento total do tendão calcâneo.

O jogador entrou aos 18 minutos da etapa final e deixou o gramado aos 42, após atuar por cerca de 24 minutos. Ele será encaminhado ainda nesta noite ao Hospital Albert Einstein, como informou o clube, para realização de exames detalhados.

Nos bastidores, há bastante apreensão. O UOL ouviu de interlocutores que há temor de uma lesão grave.

Se for o caso, o camisa 7 poderá ser internado e ficar de fora por mais de seis meses ?o que virtualmente o tiraria da temporada.

Lucas havia acabado de retornar aos gramados após se recuperar de fraturas em duas costelas. A nova lesão interrompe novamente sua sequência em um momento considerado chave da temporada.

O ídolo tem contrato válido até dezembro e vinha tratando internamente a parada para a Copa do Mundo como janela para discutir a renovação. As conversas com o São Paulo estão em estágio inicial, e a diretoria vinha adotando cautela antes do novo problema físico.