SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional recebeu o Fluminense neste domingo (3) e venceu por 2 a 0 dentro do Beira-Rio, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória colorada teve gols de Bernabei e Alerrandro. O jogo também ficou marcado pelo número de faltas e cartões - foram 7 amarelos aplicados pelo árbitro Felipe de Lima.

O resultado alivia a pressão no Inter, que entrou em campo na zona de rebaixamento. Com a vitória, o Colorado chega aos 17 pontos e sobe para o meio da tabela. Ao mesmo tempo, o Flu segue estacionado nos 26 pontos e na 3ª colocação.

O Inter volta a campo no próximo sábado (9) contra o Coritiba, pelo Brasileirão, fora de casa. O Fluminense tem a Libertadores no meio de semana e visita o Independiente Rivadavia, na quarta (6), na Argentina.

LANCES IMPORTANTES

A primeira no alvo. O equilíbrio de jogo dificultou na criação de espaços e finalizações. O primeiro chute certo na direção do gol aconteceu somente aos 36 minutos, em cobrança de falta central de Bruno Henrique. O jogador do Inter mandou a bola no meio do gol e Fábio defendeu sem qualquer dificuldade.

Gol do Inter. Em lance isolado no primeiro tempo, o time da casa conseguiu descer em velocidade e fez o contra-ataque valer. Pela esquerda, Bernabei tabelou com Alerrandro. O centroavante conseguiu devolver o passe mesmo de costas para o companheiro. O argentino atacou a área e chutou cruzado para tirar o zero do placar e dar emoção ao jogo.

Grande chance. O Colorado pressionou a saída de bola do Fluminense já nos acréscimos da primeira etapa. Em recuperação rápida, Carbonero ficou mano a mano com o defensor e conseguiu espaço para finalizar. O chute saiu franco e Fábio defendeu.

Gol do Inter. Na volta do intervalo, a entrada de Vitinho promovida pelo técnico Pezzolano demorou três minutos para surtir efeito. Em nova descida rápida com Carbonero, o atacante foi acionado pela direita antecipando a marcação e saindo de frente com Fábio. O goleiro do Fluminense defendeu o chute, mas cedeu o rebote nos pés de Alerrandro. O centroavante não desperdiçou e ampliou a vantagem gaúcha.

Pressão tricolor. O Fluminense demorou para conseguir fazer o goleiro adversário trabalhar, mas conseguiu. A sequência ofensiva começou aos 20 minutos, em cruzamento que encontraria Savarino e Anthoni antecipou. Depois foi a vez de Savarino acionar Serna em contra-ataque rápido. O atacante teve a melhor chance do empate, mas parou em Anthoni. No lance seguinte, John Kennedy pegou a sobra fora da área e chutou para o gol. Mais uma vez o goleiro colorado saiu vencedor.

Nova chance. Já na reta final, Savarino voltou a aparecer com perigo no ataque tricolor. O meia carregou até a entrada da área e encheu o pé. O goleiro Anthoni voltou a se destacar e deu a sobra na esquerda. Serna tentou finalizar e diminuir o placar, mas acabou travado pela marcação.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Victor Gabriel, Allex, Bernabei, Bruno Gomes (INT) Jemmes, Alisson, Serna (FLU)

Gols: Bernabei, aos 38' do 1T; Alerandro, aos 3' do 2T (INT)

Internacional

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Allex (Vitinho); Carbonero (Aguirre), Bernabei (Kayky) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Canobbio (Serna), Bernal (Nonato), Alisson (Hércules) e Soteldo (Castillo); John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.