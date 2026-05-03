(UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu a Chapecoense de virada por 2 a 1 neste domingo (3), em confronto disputado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão segue na lanterna da competição.
Os gols da partida foram marcados por Bolasie, pela Chapecoense, e Gabriel e Lucas Barbosa, pelo Braga. Com a vitória, o Massa Bruta chegou a 20 pontos no Brasileiro e atingiu a sétima colocação, enquanto a Chape continua na última posição, com apenas 8 pontos.
As equipes voltam a campo nesta semana: o Braga visita o Blooming-BOL nesta quinta-feira (07), às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, enquanto o Verdão enfrenta o Mirassol no domingo (10), às 18h30, pelo Brasileiro.
PRIMEIRO TEMPO
Bolasie abriu o placar do jogo! Ênio cruzou a bola dentro da área, Bruno Pacheco desviou e o atacante apenas completou para dentro das redes, aos 23 minutos.
Cauê foi expulso, Paulo Zanovelli foi ao VAR e retirou o vermelho! O lateral acertou de raspão um tapa na cabeça de Everton, e o árbitro optou por expulsar direto o atleta do Massa Bruta. Após ser chamado pelo VAR, decidiu dar apenas cartão amarelo.
Gabriel empatou no finalzinho! O volante cabeceou sem pretensão para dentro da grande área, a bola pingou e passou por todo mundo, caindo dentro do gol da Chapecoense, aos 41 minutos.
SEGUNDO TEMPO
Quase saiu um golaço incrível da Chape! Ênio encontrou espaço fora da área, finalizou muito forte e a bola explodiu no travessão.
Virada do Braga! Aos 28 minutos da segunda etapa, Lucas Barbosa recebeu na entrada da grande área, driblou a marcação e chutou forte no alto para colocar os visitantes na frente.
Volpi salvou os visitantes. Bolasie cabeceou de muito perto, mas o goleiro fez ótima defesa para evitar o empate da Chape na partida.
CHAPECOENSE
Anderson; Caetano (Marcos Vinicius), Thyere (João Paulo) e Bruno Leonardo; Everton (Giovanni Augusto), Camilo, João Vitor (Jean Carlos) e Bruno Pacheco; Marcinho (Italo), Bolasie e Ênio. Técnico: Fábio Matias
RES BULL BRAGANTINO
Volpi; Pedro Henrique, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Cauê; Nacho Sosa (Gustavo Neves), Gabriel e Sasha (Fernando Santos); Lucas Barbosa, Herrera (Eric Ramires) e Pitta. Técnico: Vagner Mancini
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli
Assistentes: Nailton Júnior de Souza Oliveira e Felipe Alan Costa de Oliveira
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro
Cartões amarelos: Ênio, Bruno Leonardo (CHA); Cauê, Eric (Red)
Gols: Bolasie (CHA), aos 22'/1ºT; Gabriel (RED), aos 41'/1ºT; Lucas Barbosa (RED) aos 28'/2ºT