SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após sete jogos, o Corinthians sofreu a primeira derrota sob o comando do técnico Fernando Diniz. Na noite deste domingo (3), o time alvinegro foi superado por 2 a 1 pelo Mirassol, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Leão construiu o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Carlos Eduardo, de pênalti, e Edson Carioca. Foram também os primeiros gols sofridos pelo Corinthians desde a chegada do novo treinador.
O Timão diminuiu na etapa final com Dieguinho. O jovem, que saiu do banco de reservas, marcou, mas não evitou a derrota alvinegra.
Com o resultado, o Corinthians retorna à zona de rebaixamento. A equipe caiu três posições, igualou em pontos, vitórias e saldo de gols com o Santos, mas, com menos gols marcados que o rival, terminou a rodada na 17ª colocação.
Já o Mirassol, mesmo com a vitória, não deixou o Z4. O time do interior paulista chegou aos 12 pontos e agora está a três de sair da zona da degola.
O Corinthians agora a vira a chave, porque pode se classificar às oitavas de final da Libertadores no meio da semana. Na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o clube alvinegro enfrenta o Santa Fé, na Colômbia, e garante a promoção em caso de vitória.
O Mirassol, por sua vez, também atua pela competição continental no meio de semana. O Leão recebe a LDU (EQU), no Maião, na quinta-feira, às 19h (de Brasília).
ARBITRAGEM CONTESTADA
O resultado final em Mirassol passou diretamente pela atuação contestável do árbitro Matheus Delgado Candançan.
Primeiro, o dono do apito expulsou Edson Carioca, da equipe mandante, após uma entrada por trás no volante Matheus Pereira. Após orientação do VAR, Candançan revisou a decisão e aplicou apenas cartão amarelo.
A mudança gerou forte contestação por parte do Corinthians, que protestou contra a interpretação do lance.
Ainda no primeiro tempo, o próprio Edson Carioca marcou o segundo gol do Mirassol, resultado que se mostrou decisivo para a vitória no Maião.
O primeiro gol do jogo também teve interferência direta da arbitragem. Em cima do lance, Candançan assinalou pênalti para o Mirassol após disputa entre Carlos Eduardo e Matheus Bidu. A equipe de vídeo não recomendou revisão no lance, e a penalidade foi mantida. Carlos Eduardo cobrou e converteu.
MIRASSOL
Walter; Igor Formiga; João Victor, Willian Machado e Victor Luis (Rodrigues); Neto Moura e Denílson (Yuri Lara); Carlos Eduardo (Galeano), Shaylon (Eduardo)e Alesson; Edson Carioca (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes
CORINTHIANS
Hugo Souza; Raniele, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Matheus Pereira (Dieguinho) e Allan; Breno Bidon (Alex Santana), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Jesse Lingard (Kaio César); Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz
Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Cartões amarelos: Neto Moura, Galeano , André Luis e Edson Carioca (Mirassol); Gabriel Paulista e Allan (Corinthians)
Gols: Carlos Eduardo (MIR), aos 23'/1ºT), e Edson Carioca (MIR), aos 33'/1ºT; Dieguinho (COR), aos 34'/2ºT