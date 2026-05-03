SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura rompeu totalmente o tendão calcâneo do tornozelo direito e pode não voltar a jogar este ano. O diagnóstico confirmou os temores iniciais após a lesão sofrida na partida contra o Bahia, neste domingo (3).

LESÃO GRAVE

O camisa 7 foi encaminhado logo após o empate em 2 a 2 ao Hospital Albert Einstein, onde realizou exames de imagem. O UOL apurou que houve uma ruptura completa, o pior cenário possível.

O atleta permanecerá no hospital e será internado para primeiras medidas médicas. O caso é cirúrgico.

Internamente, o São Paulo já trabalha com um longo período de recuperação, que pode ultrapassar seis meses. O cenário praticamente inviabiliza a participação do jogador no restante da temporada.

A lesão ocorre justamente no momento em que Lucas retomava a sequência após se recuperar de fraturas em duas costelas e iniciava um período considerado decisivo para seu futuro no clube.

Com contrato válido até dezembro, o meia-atacante e a diretoria planejavam utilizar a pausa para a Copa do Mundo, no fim do mês, como janela para avançar nas conversas por renovação ?que estavam em estágio inicial.