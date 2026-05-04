CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O meia Lucas Moura, do São Paulo, sofreu uma grave lesão e pode não voltar a atuar nesta temporada. O jogador teve diagnosticada uma ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita após exame de imagem realizado na noite de domingo (3), poucas horas depois de se machucar na partida contra o Bahia.

De acordo com nota oficial do clube, o atleta será submetido a cirurgia na manhã desta segunda-feira (4), no Einsten Hospital Israelita. A intervenção é necessária para corrigir a lesão, considerada uma das mais graves para esse tipo de estrutura.

Lucas, que veste a camisa 7 do tricolor paulista, foi encaminhado ao hospital logo após o empate por 2 a 2, segundo o clube. Exames confirmaram o pior cenário possível, com rompimento total do tendão, o que costuma demandar longo período de recuperação.

A lesão no tendão calcâneo ?também conhecido como tendão de Aquiles? é frequente em esportes de alta intensidade e pode afastar o atleta dos gramados por vários meses, a depender da resposta ao tratamento e da evolução no processo de reabilitação. Diante do diagnóstico, a tendência é que o jogador fique fora do restante da temporada, embora o prazo exato de retorno ainda não tenha sido divulgado.