SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As quartas de final do NBB começam nesta segunda (4) com dois jogos e prometem ser tão equilibradas quanto as oitavas, que tiveram cinco dos oito confrontos indo além do jogo 3.

Assim como na fase anterior, o formato é melhor de cinco e os times com melhor campanha disputam os jogos 1, 4 e 5 em casa, enquanto os jogos 2 e 3 são de mando do time de pior campanha.

As quartas de final terminam no dia 15 de maio. Confira data, horário e histórico dos confrontos nesta temporada do NBB.

*

Pinheiros x Paulistano

Jogo 1 - 4/5 às 20h

Jogo 2 - 7/5 às 19h

Jogo 3 - 9/5 às 20h30

Jogo 4* - 12/5 - horário a definir

Jogo 5* - 14/5 - horário a definir

O Clássico dos Jardins será realizado pela quarta vez nesta temporada e a segunda no mata-mata. O primeiro jogo entre eles foi ainda no começo do campeonato e o Paulistano venceu por 81 a 76, a última derrota pinheirense até o final do primeiro turno, do qual terminou líder.

Como líder da primeira metade da fase de classificação, o Pinheiros enfrentou o Paulistano, 8º colocado no primeiro turno, na Copa Super 8 e devolveu a derrota com um 114 a 108 após duas prorrogações, se classificando para a semifinal da Copa.

No segundo turno, mais uma vitória do Pinheiros, agora por 80 a 68 e com domínio da equipe azul e preta.

Minas x Corinthians

Jogo 1 - 4/5 às 19h

Jogo 2 - 7/5 às 20h

Jogo 3 - 9/5 às 19h

Jogo 4* - 12/5 - horário a definir

Jogo 5* -- 14/5 - horário a definir

Minas e Corinthians voltam a se enfrentar em mata-mata após disputarem as quartas de final da Copa Super 8, com vitória mineira.

Os dois times estrearam no NBB 25/26 um contra o outro e em jogo emocionante, com os times se revezando na liderança do placar, o Minas venceu por 83 a 81 com cesta de três de Yuri Neptune no último segundo decidindo o jogo para os mineiros.

Na Copa Super 8, mais uma vez o jogo foi emocionante. O Corinthians abriu 11 pontos de vantagem no primeiro tempo mas permitiu a reação minas-tenista e após quarto período muito superior do Minas, a equipe mineira venceu por 87 a 79.

No segundo turno, a história foi bem parecida. Os alvinegros abriram grande vantagem no primeiro tempo, tendo 13 pontos de diferença, mas os mineiros reagiram, conseguiram a virada e venceram por 92 a 74.

Franca x Mogi

Jogo 1 - 5/5 às 19h

Jogo 2 - 8/5 às 20h45

Jogo 3 - 10/5 às 11h

Jogo 4* - 13/5 - horário a definir

Jogo 5* - 15/5 - horário a definir

Franca e Mogi se enfrentaram antes do início do NBB na final do Campeonato Paulista e os francanos varreram a série por 3 a 0, tendo uma vitória por um ponto na casa mogiana.

No NBB, o Franca atropelou no primeiro turno, vencendo a partida por 85 a 61 e 32 pontos combinados da dupla Georginho de Paula e David Jackson.

A dupla foi fundamental no jogo do segundo turno ajudando o time a reagir no quarto período e virar o jogo para vencer o Mogi por 79 a 75. Na partida, David Jackson foi cestinha com 19 pontos e Georginho fez um duplo-duplo com 14 pontos e 13 rebotes.

Brasília x Flamengo

Jogo 1 - 5/5 às 20h30

Jogo 2 - 8/5 às 19h

Jogo 3 - 10/5 às 14h

Jogo 4* - 13/5 às 20h30

Jogo 5* - 15/5 às 20h30

Na primeira fase, os times fizeram dois jogos muito emocionantes e que só foram decididos nos momentos finais.

O jogo do primeiro turno foi realizado no Maracanãzinho e o Flamengo entrou como o único invicto da competição. No fim do terceiro quarto, o rubro-negro tinha oito pontos de vantagem, mas no quarto período, a equipe da capital federal buscou a diferença e virou com cravada de Brunão restando dois segundos para o fim, vencendo o jogo por 85 a 83.

Na partida do segundo turno, o Flamengo teve momentos de liderança no primeiro tempo, mas o Brasília fez valer o fator casa e abriu vantagem no terceiro período. O time carioca buscou uma reação e virou restando dois minutos para o fim. Porém, os mandantes agiram rápido, seguraram o rubro-negro e conseguiu a vitória por 89 a 87.