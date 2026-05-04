SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o chefe da Mercedes, Toto Wolff, anunciou que um garoto seria o substituto do heptacampeão Lewis Hamilton, houve questionamentos. Mas, em sua segunda temporada na F1, já com uma porção de marcas relevantes, o jovem Kimi Antonelli lidera o campeonato e surpreende pelas demonstrações de maturidade.

"Em todas as questões, ele tem lidado com sangue-frio. Consegue separar bem as situações e falar sobre o que vem à frente, não sobre o que já ficou para trás, com muita confiança, mas não excesso de confiança", disse Wolff. "Para um piloto de corrida, além da habilidade de dirigir um carro veloz, a resiliência mental é a chave. E é isso o que o Kimi está mostrando."

Andrea Kimi Antonelli, que só completará 20 anos em agosto, venceu três das quatro provas da temporada ?a mais recente no domingo (3), no GP de Miami. Nunca alguém tão novo havia liderado o campeonato, e, com a Mercedes aparentemente bem adaptada ao novo regulamento, parece bem realista a possibilidade de ele lutar pelo título.

"É só o começo", afirmou Antonelli, em uma demonstração de sua confiança sem excesso. É o começo de uma disputa longa, de 22 etapas ?duas, no Bahrein e na Arábia Saudita, foram canceladas por causa dos conflitos no Oriente Médio. Pode ser também o começo de uma carreira grandiosa.

Filho do piloto Marco Antonelli, que tem experiência em diversas categorias do automobilismo e hoje é dono de uma equipe na Itália, Kimi começou no kart aos sete anos e passou a acumular títulos. Em uma jornada na qual pulou etapas, chegou à F1 sem ter passado pela F3.

Integrante da academia da Mercedes desde 2019, foi anunciado como substituto de um heptacampeão mundial quando ainda não tinha carteira de motorista. Foi só dois meses antes do início do calendário de 2025 que obteve a licença para dirigir carros de passeio em seu país.

A temporada de estreia na F1 teve ótimos momentos e marcas importantes. Ele pontuou nas três primeiras provas da carreira ?algo que não ocorria desde 1965?, teve a melhor pontuação de um novato no sistema atual e se tornou o terceiro mais jovem em um pódio da F1.

Também enfrentou dificuldades. O começo promissor foi seguido de um período de maus resultados. Após uma série de erros cometidos na etapa de Spa-Francorchamps, na Bélgica, adolescente contrariado, foi às lágrimas.

"Eu choro. Naquele período difícil, chorei bastante. Sofri muito, comecei a duvidar de mim mesmo. Você chega à F1, é o sonho da sua vida, algo por que você tanto trabalhou, e, depois de um grande início, passa a não render bem. Faltaram-me a compostura e a lucidez que os pilotos mais experientes têm", observou, ao fim da temporada.

A honestidade em relação ao tema foi tratada no meio como um sinal precoce de maturidade. E Antonelli se apresentou para a disputa de 2026 com a frieza que impressionou Wolff, com resultados que o outro piloto titular da Mercedes, George Russell, não tem exibido. Após uma vitória no primeiro grande prêmio, em Melbourne, o britânico de 28 anos foi segundo em Xangai e quarto em Suzuka e em Miami.

Antonelli lidera o campeonato, com 100 pontos, seguido por Russell, com 80. O monegasco Charles Leclerc (63), da Ferrari, e os britânicos Lando Norris (51), da McLaren, e Lewis Hamilton (49), da Ferrari, completam a lista dos cinco primeiros.

O bom início de Kimi tem gerado empolgação na Itália, país tradicional da F1 que não tem um campeão desde o bi de Alberto Ascari, em 1952 e 1953. Nenhum italiano havia vencido uma corrida na principal categoria do automobilismo desde o triunfo de Giancarlo Fisichella na Malásia em 2006.

"Para mim, não é uma surpresa", disse o holandês Max Verstappen, tetracampeão, ainda no ano passado. "Eu vi o Kimi subindo desde o kart, estava de olho. Ele é naturalmente rápido e é um cara tranquilo, que sabe lidar calmamente com as coisas. Nos próximos anos, com certeza, vamos ver muito de Kimi."

Nem foi necessária uma longa espera. O garoto de Bolonha já deixou claro que a ousada aposta de Toto Wolff não era absurda e demonstrou uma personalidade capaz de atrair numerosos fãs.

Em sua primeira corrida no Brasil, foi ao cemitério do Morumbi, em São Paulo, ver o túmulo de Ayrton Senna. Kimi nasceu 12 anos após a morte do ídolo brasileiro ?também em um hospital de Bolonha? e diz ter se apaixonado por ele por meio de vídeos.

Após a visita à sepultura, obteve a segunda colocação no GP de São Paulo, seu melhor resultado em 2025. E doou o capacete utilizado no autódromo de Interlagos ao acervo da família Senna.

"O Ayrton é meu herói no automobilismo."