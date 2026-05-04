SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Nubank anunciou que o novo nome da arena do Palmeiras é "Nubank Parque" ? vencedor com 47% dos votos. O banco digital abriu uma votação para o público, limitada por CPF, no dia 10 de abril e encerrou no último dia 30.

O banco digital ficará com os naming rights da arena palmeirense até 2034 (assumiu o antigo acordo entre WTorre e Allianz Seguros) por cerca de US$ 10 milhões por ano (R$ 49 milhões na cotação atual).

Palmeiras e WTorre acreditavam que o contrato anterior, com a Allianz Seguros, estava defasado. O acordo era corrigido por IPCA e atualmente rendia ao Palmeiras e à WTorre cerca de 5 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual).

WTorre e Nubank vão repaginar o estádio durante o período sem jogos por causa da Copa do Mundo. O banco digital quer deixar o estádio com sua paleta de cores: roxo e vários tons de verde (que foi acrescentado à paleta do Nubank após o acordo pela arena).

No próximo compromisso do Alviverde no estádio, contra o Cerro Porteño (20/5), pela Libertadores, já será com o Nubank como dono dos naming rights.

A despedida do Palmeiras no "Allianz Parque" foi no empate contra o Santos pelo Brasileirão.