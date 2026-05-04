SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A retomada da reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, marcada para esta segunda-feira (4), terá como foco a votação dos 13 destaques restantes da proposta de reforma do estatuto do clube.

Entre os pontos que serão analisados, o principal trata do modelo de controle de uma eventual Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Timão. O tema será submetido ao plenário com três alternativas.

A sessão dá sequência ao encontro iniciado e suspenso no dia 29 de abril, quando dois dos 15 destaques foram apreciados, especialmente o que é favorável que o Fiel Torcedor possa votar para presidente já na eleição de 2026. Apesar disso, o texto base da forma estatuária foi reprovado no último encontro.

CONTROLE DE SAF É O PRINCIPAL PONTO

Entre as três opções relacionadas ao destaque que fala sobre eventual controle de SAF, a primeira veda qualquer operação que resulte na perda do controle institucional do Corinthians. Ele prevê que o clube mantenha poder de veto sobre matérias estratégicas definidas em acordo de acionistas.

A segunda alternativa estabelece apenas um percentual mínimo de participação. Nesse caso, o clube não poderia deter menos de 10% das ações da eventual SAF, sem previsão expressa de controle institucional ou poder de veto ampliado.

A terceira opção disponível aos conselheiros é o voto nulo ou abstenção. O resultado mais votado entre as alternativas será considerado a posição do Conselho Deliberativo sobre o tema.

OUTROS DESTAQUES

Além do tema da SAF, os conselheiros votarão outros 12 destaques relacionados a diferentes pontos da reforma estatutária. As propostas abrangem regras para composição e funcionamento de órgãos internos e mudanças nos processos eleitorais do clube.

Entre os itens em pauta estão a composição do Conselho de Ética, o período de carência mínima para associados exercerem o direito de voto e o sistema eleitoral para o Conselho Deliberativo. Também serão discutidas regras sobre reeleição de conselheiros e o modelo de eleição da diretoria executiva.

A pauta inclui ainda propostas sobre a composição numérica do Conselho Deliberativo, o orçamento destinado ao próprio Conselho e o formato de escolha dos membros do Conselho de Orientação (Cori). Há, ainda, destaques relacionados à periodicidade de publicação de balancetes financeiros, à criação do cargo de gerente executivo do Parque São Jorge e a regras transitórias para situações de mandato vago.

IMPASSE PERMANECE

Mesmo com a continuidade da votação, permanece em aberto a forma como os destaques aprovados pelo Conselho serão levados à Assembleia Geral de Sócios. O impasse existe porque o texto base da reforma estatutária foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo na reunião do dia 29 de abril.

Os destaques votados fazem referência direta a artigos desse texto base reprovado. Diante disso, não há consenso sobre se as propostas devem ser incorporadas a um novo texto ou adaptadas ao estatuto atualmente vigente.

Após a suspensão da reunião, o presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, afirmou que a forma de encaminhamento será discutida apenas após a conclusão da votação de todos os destaques. Segundo ele, a alternativa considerada mais provável é a integração dos pontos aprovados ao estatuto atual, com as adequações exigidas pela legislação vigente.

DECISÃO FINAL CABERÁ AOS SÓCIOS

Independentemente das decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, nenhuma alteração estatutária terá efeito imediato. Todas as mudanças precisarão ser submetidas à Assembleia Geral de Sócios, última instância para definir alterações no Estatuto Social do Corinthians.

A data da Assembleia ainda será definida pela presidência do Conselho. Para que qualquer modificação seja efetivada, será necessário o voto favorável de, no mínimo, dois terços dos sócios presentes na Assembleia.

Até lá, as decisões do Conselho Deliberativo terão caráter consultivo e indicativo. O desfecho do processo dependerá da forma como os destaques aprovados serão apresentados aos associados e do apoio que receberem na votação final.