SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick afirmou que gostaria de seguir no Lyon. O brasileiro foi empresado pelo Real Madrid até o meio deste ano.
O atacante disse estar "muito feliz" no clube francês. Ele, porém, afirmou que seu futuro ainda é incerto.
Estou emprestado, feliz com meus companheiros, tudo está indo muito bem. Depois disso, nunca se sabe o que pode acontecer, veremos. Se for para eu ficar em Madri, ficarei. Se for para renovar meu contrato aqui, renovarei. Eu realmente gostaria de ficar aqui. Endrick, atacante do Lyon, à Ligue1+
Vivo dia a dia. Estou muito feliz aqui. É um bom time, um bom staff e bons companheiros. Estou muito feliz, mas não sei o que vai acontecer.
O Real Madrid, porém, quer o retorno do brasileiro. O time merengue, inclusive, pode negociar Gonzalo García para abrir espaço no elenco.
Endrick marcou mais uma vez pelo Lyon, neste domingo (3), em vitória pelo Campeonato Francês. O time venceu o Rennes por 4 a 2, em confronto pela 32ª rodada.
O camisa 9 soma quatro gols e seis assistências em 13 partidas disputadas no torneio nacional. No jogo contra o Rennes, ele finalizou forte no alto aos 25 minutos do segundo tempo, sem chance para o goleiro Samba.
O Lyon chegou à terceira posição da classificação, com 60 pontos. O Rennes aparece em quinto, com quatro pontos a menos.
Os dois times voltam a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília). O Lyon visita o Toulouse, enquanto o Rennes recebe o Paris FC.